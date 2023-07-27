Как можно использовать нашатырный спирт в саду и в огороде?
Нашатырный спирт на дачном участке можно использовать в качестве удобрения для разных культур и как средство против насекомых-вредителей.
Нашатырный спирт на дачном участке можно использовать в качестве удобрения для разных культур и как средство против насекомых-вредителей.
Нашатырный спирт можно использовать как средство для подкормки и защиты растений от паразитов. В составе спирта есть важнейший элемент для растений — азот. По словам специалистов Россельхозцентра, чтобы определить, что растение нуждается в подкормке азотом, можно по характерным внешним признакам: светлые пятна на листьях или их пожелтение, замедление роста, отсутствие прогресса в цветении (бутоны не распускаются, вянут и опадают).
Нашатырный спирт нельзя использовать в чистом виде, необходимо развести его в определенном количестве воды. Под цветы, лук и чеснок необходимо 25 мл спирта развести в 10 литрах воды. Для полива овощей — 3 ст. ложки на 10 литров.
Для опрыскивания рассады раствор делают в такой пропорции — 1 ч. л. на 1 л воды, а для других культур — 50 мл на 10 л воды.
Для экстренного полива при обнаружении нехватки азота — 1 ст. ложка на 1 л воды. При поливе нужно сразу прорыхлить почву, чтобы раствор ушел глубоко.
Нашатырный спирт — отличное средство против тли, луковой и морковной мухи, медведки, проволочника, почвенных мошек и даже муравьев. Чтобы избавиться от тли, необходимо развести в 10 литрах воды 50 мл нашатырного спирта и добавить к полученному раствору любое натертое мыло без ароматизаторов.
Для борьбы с медведкой достаточно одной обработки в начале сезона раствором, состоящим из 10 мл нашатырного спирта и 10 л воды.
Зараженные медведкой грядки можно опрыскивать раствором, состоящим из 0,5 л нашатырного спирта и 10 л воды. Повторное использование — не ранее, чем через две недели.
От луковой и морковной мухи избавиться можно при опрыскивании более слабым раствором — 5 мл нашатыря на 10 л воды, от проволочника — 10 мл нашатырного спирта в 10 л воды. Слабый раствор нашатырного спирта (1−2 мл на полведра воды) также эффективно действует на маленьких мошек при поливе комнатных растений.
Приготовление раствора лучше производить на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.