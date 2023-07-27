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16:48 (мск), источник: АиФ Кубань

В Черном море сняли на видео медуз-гигантов

Медуз-корнеротов заметили у маяка.

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Автор ролика заметил целую стаю корнеротов у маяка. По словам мужчины, медузы огромные, размером с «два весла».

«Даже достать не могу. Просто нереально огромные!», — говорит мужчина.

«АиФ-Юг» писал — под Анапой туристы засняли море, кишащее медузами. Как правило, медузы появляются в Черном море к концу сезона, когда достаточно прогревается вода. Хотя с каждым годом их все больше. Самые многочисленные колонии оккупируют акваторию Азовского моря. Температура воды там теплее, и больше корма. Эксперты отмечают, что «местные» медузы не опасны, и максимум могут «ужалить» купающихся.

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