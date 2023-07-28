Комета в форме корабля «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн» приближается к Земле
Она окажется максимально близко к планете в момент солнечного затмения.
Она окажется максимально близко к планете в момент солнечного затмения.
Давным-давно в далекой Галактике… Старая Республика пала. На ее руинах Орден ситхов создал галактическую Империю и все такое, и среди остальных героев «Звездных войн» мы познакомились с Ханом Соло, пилотировавшим космический корабль «Тысячелетний сокол». Теперь астрономы заметили в небе объект, чертовски напоминающий своими очертаниями тот самый корабль. И это комета, которая несется в сторону Земли.
Комету, о которой говорят астрономы, заметили 20 июля. У нее и название есть — 12P / Понса — Брукса.
В беседе с изданием Business Insider астрономы рассказали, что такое явление выпадает раз в жизни, и вскоре наблюдатели за небом смогут увидеть комету своими глазами без телескопа.
Конечно, есть несколько нюансов. «Вскоре» — это примерно 2 июня 2024 года. Ожидается, что именно в это время комета максимально приблизится к Солнцу. Второй нюанс — ученые советуют все-таки взять хотя бы бинокль. Нюанс третий — лучше всего комету будет видно в Северной Америке, где ожидается еще и солнечное затмение, так что пропустить световое представление будет практически невозможно. Ну, если вы окажетесь в нужном месте.
Астрономы точно не знают, почему комета 12P / Понса — Брукса, которая совершает оборот вокруг Солнца за 71 год, в последние недели так резко стала ярче. Один из вариантов — на ее поверхности может располагаться действующий ледяной вулкан. Но тогда это бы означало, что внутри кометы есть жидкость, а ученые десятилетиями не могут согласиться с этой мыслью.