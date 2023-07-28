Крупнейший в мире солнечный радиотелескоп начал работать в Китае
Он будет следить за вспышками на магнитоактивной звезде.
Он будет следить за вспышками на магнитоактивной звезде.
На юго-западе Китая начал работать крупнейший в мире солнечный радиотелескоп под названием Daocheng Solar Radio Telescope (Даочэнский солнечный радиотелескоп). Он находится на Цинхай-Тибетском нагорье и обладает внушительными размерами. Конструкция состоит из 313 шестиметровых антенн, расположенных по кругу диаметром 3,14 км, а в центре него находится калибровочная башня высотой 100 м. Об этом сообщает издание Space.
Радиотелескоп представляет собой часть проекта «Меридиан» и предназначен для исследования активности Солнца. В частности, он будет фиксировать вспышки на нем для последующего их изучения. По мнению ученых, в будущем это поможет выявлять солнечные вспышки на ранней стадии и прогнозировать их влияние на околоземную орбиту.
Ранее доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев предупредил, что очередной пик солнечной активности случится в 2023—2024 годах. Максимальных значений она достигнет в конце этого — начале следующего года. Это значит, что в этот период будет много вспышек и магнитных бурь, за которыми будет наблюдать Даочэнский радиотелескоп.
В начале произошедшая на Солнце мощная вспышка вызвала отключение радиосвязи на западе США. Ученые присвоили явлению X-класс — самая мощная категория вспышек, на которые способно Солнце. Если она происходит вблизи центра обращенного к Земле солнечного диска, то может вызвать сильный шторм солнечной радиации и выбросить большое количество корональной массы, что станет причиной экстремального геомагнитного шторма на Земле.