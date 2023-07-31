Российские полярники впервые вырастили урожай арбузов в Антарктиде

«Мы получили уникальный научный результат. Полярники опыляли растения вручную, опираясь на обучающее видео, снятое в нашем институте, и получили даже больше плодов, чем обычно бывает при опылении насекомыми в полевых условиях», — прокомментировал результат эксперимента директор Агрофизического научно-исследовательского института Юрий Чесноков.
По его словам, предлагалось два способа ручного опыления — с помощью кисточки пыльцу с тычинок мужских цветочков помещали на пестики женских либо простым механическим соединением мужского и женского цветков.
В свою очередь руководитель эксперимента, заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова отметила, что сложность искусственного опыления заключается не только в имитации действий насекомых по переносу пыльцы. По ее словам, цветок арбуза недолговечен, он раскрывается всего на двое суток, и нужно, чтобы мужские и женские цветки раскрылись одновременно. Также важно проводить опыление в пределах одного сорта.
Сообщается, что в конце апреля было высажено два скороспелых сорта, отобранных учеными для эксперимента по вкусовым качествам и способности адаптироваться к крайне неблагоприятным для роста и развития растений условиям — низкому атмосферному давлению и дефициту кислорода. Благоприятные для растений значения температуры и влажности воздуха ученые обеспечили с помощью фитотехкомплекса — специально разработанной Агрофизическим институтом установки для выращивания растений методом панопоники в полностью контролируемых условиях — с использованием тонкослойного почвозаменителя, питательных растворов и специально подобранного светового спектра, приближенного к солнечному. Опыление было проведено в конце мая, а в июле удалось попробовать первые плоды.
«Внедрение практики выращивания плодовых растений на российских полярных станциях требует точного расчета эффективности и стоимости выращивания. Текущие эксперименты позволяют создать базу для обоснования и последующего определения необходимых площадей, объемов посадочного материала, количества специалистов. Работы в этом направлении будут продолжены», — сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
Он также рассказал о планах по реконструкции действующей инфраструктуры на других российских станциях — о строительстве нового зимовочного комплекса на станции Мирный, реконструкции полевой базы Русская, где можно будет распространить опыт выращивания растений на станции.
Отмечается, что арбузы, выращенные на «Востоке», — самые южные на планете Земля. Ранее их выращивали из семян на южнокорейской антарктической станции, но внешние природные условия там значительно мягче.
На данный момент арбузы — самая экзотическая и трудная для выращивания культура, которую удалось вырастить на станции «Восток». Растения там выращиваются в фитотехкомплексе в рамках научного эксперимента, совместно проводимого на протяжении четырех лет тремя научно-исследовательскими институтами — Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом Росгидромета, Агрофизическим научно-исследовательским институтом и Институтом медико-биологических проблем РАН.
Он стартовал во время работы 65-й Российской антарктической экспедиции. Самыми первыми на полюсе холода вырастили листовые зеленные культуры, далее низкорослые перцы и томаты, а затем добавили бахчевые. В ближайших планах — разработка технологии выращивания в фитотехкомплексе лесных ягод — ежевики, голубики, земляники.
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