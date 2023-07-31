В Китае из-за мощного урагана затопило города
На Китай обрушился тайфун «Доксури» — один из самых мощных за последние годы. В Пекине более 30 тыс. человек пришлось покинуть свои дома, в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны — 500 тыс.
На Китай обрушился тайфун «Доксури» — один из самых мощных за последние годы. В Пекине более 30 тыс. человек пришлось покинуть свои дома, в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны — 500 тыс.
Стихия затронула и другие города: улицы ушли под воду, в аэропортах отменили рейсы. По прогнозам, обильные осадки ожидаются и во вторник.