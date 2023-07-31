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16:37 (мск), источник: РБК

В Китае из-за мощного урагана затопило города

На Китай обрушился тайфун «Доксури» — один из самых мощных за последние годы. В Пекине более 30 тыс. человек пришлось покинуть свои дома, в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны — 500 тыс.

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Стихия затронула и другие города: улицы ушли под воду, в аэропортах отменили рейсы. По прогнозам, обильные осадки ожидаются и во вторник.

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