Как безопасно отогнать от себя осу. Полезная и простая инструкция
Руками не махать, желтое не надевать и другие советы для встречи с осой.
Руками не махать, желтое не надевать и другие советы для встречи с осой.
Чаще всего от укусов ос страдают дети, потому что не умеют правильно себя вести. Но случается такое и со взрослыми людьми. РБК Life выяснил, как безопасно отогнать от себя осу.
Если рядом с человеком назойливо летает оса и досаждает, главное — не отмахиваться от нее, рекомендуют опытные садоводы, которым часто приходится сталкиваться с этими насекомыми.
«Нужно замереть и постараться не шевелиться. Либо, наоборот, резко сорваться с места и быстро убежать. Главное — не размахивать руками. Если в саду нет детей и вы спокойно относитесь к осам, то можно считать, что они полезны. В противном случае постарайтесь не допускать их на участок», — советуют авторы портала «Садовый мир».
Отпугнуть насекомых может дым от костра. Его можно развести на пикнике, чтобы избавить себя от жужжащей компании и отдыхать спокойно. Усилит эффект добавление в огонь хвойных веток, которые при горении выделяют сильно пахнущие вещества. Этот аромат осы не переносят, поясняется на сайте о борьбе с насекомыми Beetlestop.
Есть варианты прогнать осу из жилого помещения, но все их, как правило, надо продумывать заранее. Помогают:
Как изготовить такие ловушки, можно найти в Сети.
Жалят осы, как правило, при угрозе гнезду и при невнимательном отношении человека к этим насекомым во время работы, прогулок, отдыха и так далее, пояснили в Институте дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора.
«При встрече с осами не следует делать резких движений, отгоняя от себя этих насекомых, или уничтожать их, особенно вблизи их гнезда, чтобы не спровоцировать массовое нападение. Лучше спокойно отойти на безопасное расстояние. Не следует также в местах активности ос ходить по траве босиком, чтобы случайно не наступить на них, и носить одежду ярких и светлых тонов, особенно желтого цвета, наиболее привлекательного для ос».
Также на природе и на даче не следует:
«При работе в огороде или саду обязательно надевать головной убор, закрывающий волосы, так как наиболее опасны ужаления в области головы и шеи».
После того как оса ужалила, возникает местная аллергическая реакция в виде покраснения, отека, раздражения, которые проходят в течение нескольких часов. Возможна токсическая реакция с выраженной головной болью и рвотой. Иногда даже одиночное ужаление может привести к развитию анафилактического шока, тогда требуется неотложная медицинская помощь.
Осы более активны и агрессивны в теплую погоду. Место укуса осы на теле при отсутствии других выраженных симптомов можно смазать специальным аптечным кремом или гелем. При себе на случай встречи с осой желательно иметь антигистаминный препарат.
Примечательно: осы являются полезными для природы насекомыми, поэтому тотально избавляться от осиных гнезд эксперты Роспотребнадзора рекомендуют лишь в том случае, если колонии насекомых поселились в непосредственной близости от людей и причиняют им беспокойство.
Ранее врач-дезинфектолог ООО «СЭС Чистый Город» Дмитрий Вихров пояснил РБК Life, что осы очень чувствительны к химическим инсектицидам. Если осы часто прилетают в дом, эффективнее всего купить готовые инсектицидные средства в магазине. Ядохимикаты уничтожают насекомых мгновенно, но при их использовании стоит соблюдать меры безопасности: не вдыхать распыленные составы и не пользоваться помещением после обработки (точное время производитель указывает в инструкции).