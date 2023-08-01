Сильный пожар бушует в заповеднике Мохаве в Южной Калифорнии
Ситуация осложняется «огненными вихрями» и высокими температурами.
Ситуация осложняется «огненными вихрями» и высокими температурами.
Огромный лесной пожар в национальном заповеднике Мохаве вышел из-под контроля. Гонимое ветром пламя, высота которого в некоторых местах достигала 6 метров, уничтожило более 300 квадратных километров территории и перекинулось на соседний штат Невада
Из-за переменчивого шквалистого ветра пожарные в некоторых местах наблюдают «огненные вихри», которые известны как огненные торнадо. Эти непредсказуемые столбы пламени представляют чрезвычайную опасность и могут только усугубить ситуацию с возгораниями. Причина пожара расследуется.
Как сообщает The Guardian пламя обуглило десятки тысяч акров пустынного кустарника, можжевельника и деревьев Джошуа — растений с необычными изогнутыми ветвями, которые напоминают библейского Иисуса Навина, воздающего руки в молитве.
Сейчас на всей территории США наблюдается рекордное повышение температуры, которое унесло жизни десятков людей. «Объяснить это довольно просто: жара убивает, — сказала Кристи Эби, профессор Вашингтонского университета, занимающаяся исследованиями жары и здоровья. — Как только начинается жара, смертность наступает примерно через 24 часа».
В Сицилии также полыхают мощные пожары из-за сильнейшей за последние 200 лет жары.
Анна Морозова