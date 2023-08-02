Как избавиться от травы на дорожках навсегда?
Эксперт разъяснил, когда совершается главная ошибка при украшении участка.
Эксперт разъяснил, когда совершается главная ошибка при украшении участка.
Трава, пробивающаяся сквозь швы на садовой дорожке, раздражает практически всех дачников. Уничтожать ее тяжело и муторно. А все это — следствие неправильного мощения. Разбираемся, как решить проблему оперативно и как предупредить ее появление.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— По факту устранить пробивающуюся на дорожках растительность можно многими способами. Перечислю самые несложные и довольно эффективные. Во-первых, швы между плиткой можно обработать имеющейся в арсенале большинства дачников аммиачной селитрой. На 10 литров воды надо взять 1 кг вещества и обработать дорожку этим раствором. через неделю обработку повторить. Эффект довольно длительный, но не окончательный.
Во-вторых, можно применить буру. На 10 литров воды возьмите 400 г буры и так же, как и в первом случае, промойте все швы. Достоинство этого метода — бура заодно прогонит неуместных на дорожках муравьев. Однако окончательно истребить траву и она не поможет.
Наличие пробивающейся травы с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что мощение было изначально сделано с ошибкой. То есть, не был должным образом изолирован плодородный слой почвы.
Чтобы избежать этого, надо не забывать при сооружении дорожек о простой вещи. Песок, щебень и прочие материалы не размещают прямо на земле. Требуется изоляционный слой.
Наилучшим на сегодня вариантом является геотекстиль. Слой геотекстиля надежно предохранит дорожки от прорастаний травы на срок до 10−15 лет. Можно использовать и обычный полиэтилен, но полиэтиленовая пленка имеет гораздо меньший срок службы — 2−3 года не больше. Некоторые дачники используют для этих целей рубероид, но я бы не рекомендовал: прочностью он уступает геотекстилю, при укладке неизбежны мелкие разрывы, что плохо, а кроме того, потом дорожка может источать специфический запах пропитки рубероида.