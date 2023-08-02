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10:22 (мск), источник: Аргументы и факты

Как избавиться от травы на дорожках навсегда?

Эксперт разъяснил, когда совершается главная ошибка при украшении участка.

Источник: РИА "Новости"

Трава, пробивающаяся сквозь швы на садовой дорожке, раздражает практически всех дачников. Уничтожать ее тяжело и муторно. А все это — следствие неправильного мощения. Разбираемся, как решить проблему оперативно и как предупредить ее появление.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— По факту устранить пробивающуюся на дорожках растительность можно многими способами. Перечислю самые несложные и довольно эффективные. Во-первых, швы между плиткой можно обработать имеющейся в арсенале большинства дачников аммиачной селитрой. На 10 литров воды надо взять 1 кг вещества и обработать дорожку этим раствором. через неделю обработку повторить. Эффект довольно длительный, но не окончательный.

Во-вторых, можно применить буру. На 10 литров воды возьмите 400 г буры и так же, как и в первом случае, промойте все швы. Достоинство этого метода — бура заодно прогонит неуместных на дорожках муравьев. Однако окончательно истребить траву и она не поможет.

Наличие пробивающейся травы с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что мощение было изначально сделано с ошибкой. То есть, не был должным образом изолирован плодородный слой почвы.

Чтобы избежать этого, надо не забывать при сооружении дорожек о простой вещи. Песок, щебень и прочие материалы не размещают прямо на земле. Требуется изоляционный слой.

Наилучшим на сегодня вариантом является геотекстиль. Слой геотекстиля надежно предохранит дорожки от прорастаний травы на срок до 10−15 лет. Можно использовать и обычный полиэтилен, но полиэтиленовая пленка имеет гораздо меньший срок службы — 2−3 года не больше. Некоторые дачники используют для этих целей рубероид, но я бы не рекомендовал: прочностью он уступает геотекстилю, при укладке неизбежны мелкие разрывы, что плохо, а кроме того, потом дорожка может источать специфический запах пропитки рубероида.

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