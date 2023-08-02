Огромный айсберг на побережье Ньюфаундленда попал на видео
Это не типичное для августа зрелище.
Это не типичное для августа зрелище.
Береговая линия канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор — вероятно, лучшее в мире место для наблюдения за айсбергами. С апреля по июнь они дрейфуют и подплывают сюда максимально близко.
Здесь находится так называемая Долина или Аллея айсбергов, куда приплывают ледяные глыбы возрастом более 10 тысяч лет. Их путь со средней скоростью около 7 км/ч пролегает из Гренландии через море Баффина вниз к Атлантическому океану.
В особенно удачные сезоны в этом районе Канады можно увидеть от 400 до 800 айсбергов самых разных форм и размеров. И вот, недавно в сети появилось новое видео с гигантским айсбергом.
Притом что в августе глыб почти не бывает: им приходится пройти долгий путь, в ходе которого они могут расколоться или застрять еще где-нибудь в Арктике. К тому же айсберги часто переворачиваются, потому что их подводная часть тает быстрее надводной.
Правительство провинции просит туристов и местных гидов соблюдать осторожность и наслаждаться зрелищем с безопасного расстояния. Так, если наблюдать за ним с лодки, можно стать жертвой отколовшегося куска льда или попасть под гигантскую волну.
Кстати, с мая по сентябрь в Ньюфаундленде — время китов. Холодные и чистые воды Северной Атлантики являются обильным источником пищи — от крошечного криля до рыбы и тюленей — для двух десятков видов китов и дельфинов, потому ежегодно туристы и местные жители в этот период могут наблюдать за охотой косаток, кашалотов и лоцманов.
Недавно в Антарктиде «проснулся» айсберг размером с два Петербурга. Как он будет вести себя дальше, зависит от многих факторов — погоды, течений, подводного рельефа.
Олеся Маевская