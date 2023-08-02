Петербурженка собрала несколько сотен грибов в Карелии Ее «улов» составил 643 белых гриба
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17:18 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Женщина собрала несколько сотен грибов в Карелии

Ее «улов» составил 643 белых гриба.

Источник: РИА "Новости"

После проливных дождей во многих регионах России большим урожаем грибов никого не удивишь. Также и в лесах Ленобласти можно встретить много лисичек, маслят, сыроежек и других грибов. Правда, охотников за ними гораздо больше, чем самого урожая. Возможно, поэтому петербурженка Светлана решила поехать в Карелию. И точно об этом не пожалела!

Там, в лесу, женщина собрала целых четыре корзины грибов! Когда посчитала их дома, количество поразило — 643 белых гриба. В социальной сети Вконтакте Светлана написала: «Грибы есть! 643 отборных шоколадных боровичков! Карелия — это сила!».

Что это за грибное место, Светлана говорить не стала, даже несмотря на то, что в комментариях под публикацией её очень настойчиво просили раскрыть секрет, где же находится такой волшебный лес. Женщина рассказала лишь о том, что такой большой урожай она собрала 1 августа. Однако жительница Карелии поделилась, что «этого добра хватает» в Кондопожском, Пряжинский и Суоярвский районах.

А если вы уже собрали грибы, то обязательно прочитайте, какие можно замариновать или пожарить, а какие лучше предварительно обработать термически и заморозить.

Анна Морозова

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