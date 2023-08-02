Женщина собрала несколько сотен грибов в Карелии
Ее «улов» составил 643 белых гриба.
Ее «улов» составил 643 белых гриба.
После проливных дождей во многих регионах России большим урожаем грибов никого не удивишь. Также и в лесах Ленобласти можно встретить много лисичек, маслят, сыроежек и других грибов. Правда, охотников за ними гораздо больше, чем самого урожая. Возможно, поэтому петербурженка Светлана решила поехать в Карелию. И точно об этом не пожалела!
Там, в лесу, женщина собрала целых четыре корзины грибов! Когда посчитала их дома, количество поразило — 643 белых гриба. В социальной сети Вконтакте Светлана написала: «Грибы есть! 643 отборных шоколадных боровичков! Карелия — это сила!».
Что это за грибное место, Светлана говорить не стала, даже несмотря на то, что в комментариях под публикацией её очень настойчиво просили раскрыть секрет, где же находится такой волшебный лес. Женщина рассказала лишь о том, что такой большой урожай она собрала 1 августа. Однако жительница Карелии поделилась, что «этого добра хватает» в Кондопожском, Пряжинский и Суоярвский районах.
А если вы уже собрали грибы, то обязательно прочитайте, какие можно замариновать или пожарить, а какие лучше предварительно обработать термически и заморозить.
Анна Морозова