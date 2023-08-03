«Пошла жара!»: как уберечься во время высоких температур
Жаркая погода бьет по всему организму сразу, поэтому именно в это время люди гибнут чаще. Как спастись и правильно охладиться — читайте в нашем материале.
Жаркая погода бьет по всему организму сразу, поэтому именно в это время люди гибнут чаще. Как спастись и правильно охладиться — читайте в нашем материале.
Для комфортного самочувствия большинству людей необходимо, чтобы температура воздуха была не выше +20−25°C. К такому выводу привело множество исследований и наблюдений. Но летом воздух может прогреться до +40°C. Высокая температура влияет как на физическое здоровье, так и на психическое, так как жара — это стресс, а любой стресс пагубно сказывается на организме. Так, снижается аппетит, появляется бессонница, растет риск нервных срывов, возникает чрезмерная раздражительность и даже агрессия.
В жару важно защититься и уметь правильно охлаждаться. И вот несколько советов, как избежать перегрева.
Звучит иронично и, кажется, что логики в этом совете мало. Но если вдуматься, то все можно объяснить: организм от горячего нагревается изнутри, начинается активный процесс потоотделения. Таким образом тело охлаждается. Но важно, чтобы влага быстро испарялась, поэтому воздух вокруг должен быть сухим, а одежда — легкой.
Почему нельзя пить холодную воду? При попадании в организм, например, лимонада из холодильника процесс охлаждения происходит слишком быстро, и тело начинает восполнять потерянное тепло. Поэтому нам становится еще жарче.
Этот метод работает так же, как и с горячими напитками. Острая пища усиливает кровоток, благодаря тому, что потоотделение усиливается, тело охлаждается.
При переваривании соленой пищи и белков организм выделяет метаболическое тепло и теряет воду. Так, протеины забирают около 20−30% от вырабатываемых калорий. В результате, за счет потраченной энергии, температура тела повышается.
А соленая пища впитывает воду из организма, поэтому нам становится еще жарче.
Причем следует воздержаться не только от кофе, но и от черного чая, так как кофеин способствует сужению сосудов. Из-за этого кровь нагревается, а температура тела повышается.
Если хочется выпить чаю, то ученые из Университета Колорадо советуют пить травяные сборы.
Ежедневный прием витамина С благоприятно влияет на механизм теплообмена — это было доказано в исследовании Университета Алабамы в 1982 году.
За терморегуляцию в нашем организме отвечает гипоталамус — небольшой участок мозга. Так он реагирует на взаимодействие холодного и горячего воздуха с нашей кожей.
Самые сильные сигналы в мозг поступают от точек пульса на теле — запястий, шеи и висков. Это происходит, потому что сосуды ближе всего расположены к коже именно в этих местах. Так, если вы хотите охладиться, приложите что-нибудь холодное именно к этим точкам.
Ее можно не только заваривать в чай, но также поставить растение в воду или использовать в качестве ароматического масла. Мята активизирует белок TRPM8. ТВ Вавиловском журнале генетики и селекции говорится, что он также влияет на процессы терморегуляции.
Этот же белок реагирует на холод и в мозг передает информацию о падении температуры. Фактически ментол «обманывает» белок, однако за счет этой иллюзии мы чувствуем прохладу.
Если столбик термометра в помещении поднимается выше 35, перегоняемый вентилятором воздух только усиливает тепловую нагрузку. Таким образом человек может получить не только обезвоживание, но и тепловой удар.
Также нельзя использовать вентиляторы в слишком влажном помещении (например, там, где сушится белье), так как это затрудняет испарение пота.
Кондиционер опасен в жару, так как он создает сквозные потоки воздуха (сквозняк). Организм человека в жару сильно нагрет, а кондиционер охлаждает отдельные участки тела. В них возникают воспаления, и организм хуже начинает бороться с патогенами, поэтому могут возникнуть простуда и другие заболевания.
Анна Морозова