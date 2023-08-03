Жители Казани увидели над городом «ядерный гриб»
Он не был результатом какого-либо взрыва или природной катастрофы.
Он не был результатом какого-либо взрыва или природной катастрофы.
Вечером 2 августа жители Казани наблюдали необычное явление. В небе над городом появился большой «ядерный гриб», передает издание «Татарстан 24».
Социальные сети заполонили фото и видео с ярким облаком. Несмотря на то, что многих это зрелище напугало, ему есть логическое объяснение — это обычное кучево-дождевое облако, которое называют «наковальней».
Такую форму оно принимает, когда упирается в стратосферу на уровне примерно 12 километров от земли. Облако не может расти выше, поэтому растекается, приобретая ту самую форму наковальни.
Недавно «облако-цунами» накрыло индийский город Хардвар. Это нередкое явление для сезона дождей.
Олеся Маевская