Почему желтеют огурцы?
Когда версии о старении и особенностях сорта оказываются ошибочными.
Когда версии о старении и особенностях сорта оказываются ошибочными.
Пожелтение еще вчера приятно зеленых огурчиков способно вывести из себя даже опытного дачника. Неужели все старания насмарку и мечтам о соленых плодах, которыми так приятно похрустеть зимой, не суждено сбыться? Разбираемся с экспертом в причинах явления и в том, как решить проблему.
Отвечает агроном Михаил Воробьев:
— На самом деле с пожелтением плодов огурцов справиться не так уж и трудно. Только два исключения: если это плоды перезревшие, перележавшие, то их пожелтение неизбежно и естественно и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Второе исключение — вы и сами не знали, что посеяли желтоплодный сорт огурца. Например, Лимонный или Голландский желтый. Кстати, в Нидерландах желтые огурцы пользуются огромной популярностью.
Но сейчас речь о другом — о болезненном пожелтении молодых огурцов, а его быть у здоровых и правильно культивируемых растений не должно.
Одна из самых распространенных причин пожелтения — избыток влаги. Это касается и тепличных растений, и огурцов, растущих в открытом грунте. В результате вода застаивается в прикорневой зоне, или недостаточно быстро впитывается, или испаряется из-за возникшей на поверхности почвы корки. Поэтому достаточно прекратить поливы — ровно до той поры, пока верхний слой не просохнет в глубину минимум на 3−4 сантиметра. А также пропылить грядки с огурцами для улучшения воздухообмена.
Вторая возможная причина пожелтения плодов — реальный недостаток питания, особенно соединений азота. Самый быстрый способ избавиться от неприятной желтизны — подкормка куриным пометом, разведенным 1 к 10 в воде.
К слову, о воде. Если вы регулярно поливали огурцы холодной водой, а не отстоянной и теплой, то вот еще одна причина, по которой плоды начали впадать в желтизну. Обязательно помните об этом.
Третья причина — заболевание вирусом мозаики, который поражает и плоды в том числе. В этом случае надо, во-первых, сразу удалить все пораженные плоды, а во-вторых, обработать растения. Лучше всего — инсектицидным мылом (4 столовые ложки на 3 литра воды).
И наконец, четвертая возможная причина — на растении слишком много завязей. Оно просто не справляется с питанием их всех, отчего огурцы и начинают приобретать нездоровый желтый окрас. Избавьтесь от лишних плодов и подкормите огурцы любым азотным удобрением.