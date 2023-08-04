Откуда на томатах черные и белые мошки?
Битва на два фронта — очень опасна и для тепличных плодов, и для зреющих в открытом грунте.
Битва на два фронта — очень опасна и для тепличных плодов, и для зреющих в открытом грунте.
Появление и черных, и белых мошек на томатах ничего хорошего не сулит. Для спасения урожая надо срочно принимать самые решительные меры. И вот почему.
Отвечает агроном Михаил Воробьев:
— Белые «мошки», это не мошки, а бабочки-белокрылки, мелкие чешуекрылые, не более 3 миллиметров в длину. Эти бабочки откладывают на внутренней стороне листьев томатов яйца, а выходящие из них личинки начинают пить из листьев сок. Томат начинает чахнуть, а листья покрываются желтыми или черными пятнами.
Если белокрылки атакуют томат сверху, то черные мошки (а это уже действительно мошки) — снизу. Это почвенные вредители, обитающие в верхних слоях земли. Они поедают корни растения.
Что характерно, и те и другие опасны и для взрослых томатов, хотя наибольший вред способны причинить на стадии рассады.
Что можно применить против этих вредителей?
— Если количество их невелико (то есть вы вовремя заметили опасность), то можно опробовать обработку настоем тысячелистника. 1 кг этого растения измельчают, помещают в эмалированную емкость — например, ведро, — и заливают доверху кипятком. Два дня настаивают в теплом месте. Затем настой фильтруют и опрыскивают им томаты.
Если же вредителей уже много, лучше не рисковать и применить более радикальные средства. Довольно эффективно работают против белокрылок и черных мошек хорошо знакомые дачникам «Децис» и «Инта-Вир». Из биопрепаратов (работают медленнее) можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя «Актофит» и «Лепидоцид».
Для профилактики от описанных выше вредителей хорошо помогают отпугивающие посадки, которые можно делать и в теплице, и в открытом грунте. Предотвратить появление мошек способны и тот же тысячелистник, и укроп, а также растения табака. Необходимо только контролировать их, чтобы слишком не разрастались. И не следует злоупотреблять органическими удобрениями. Черные мошки могут появляться именно в результате чрезмерного унавоживания почвы, поскольку навоз для них — отличная среда обитания.