Как избавиться от мух на дачном участке навсегда?
Почему эстетичные методы борьбы предпочтительнее неэстетичных.
Почему эстетичные методы борьбы предпочтительнее неэстетичных.
Назойливые, да к тому же способствующие распространению многих инфекций мухи, пожалуй, как никто достойны изгнания с дачного участка. Но если для избавления от них внутри дома достаточно сеток на окнах, то вот с открытыми пространствами все далеко не так просто. Решаема ли эта проблема в принципе?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Конечно, добиться тотального изгнания мух с участка вам вряд ли удастся. Слишком уж приспособлены эти насекомые ко множеству сюрпризов природы, в том числе к антропогенному фактору. Но резко, заметно сократить их присутствие дачникам вполне по силам.
В помощь — довольно внушительный ряд растений, вполне способных отвадить мух. Перечислю этих наших союзников: бархатцы, базилик, лаванда, перечная мята, розмарин, чабрец, шалфей, пижма, герань, любисток, чистотел, череда, можжевельник, конский каштан. Не менее достойно проявляют себя и черемуха, и бузина. Так что имеет смысл найти им место на участке. Среди них, как видите, есть и те растения, которые многие привыкли сажать в огороде в кулинарных целях. Поэтому имеет смысл вписывать их в любые композиции цветников, использовать в большом количестве для смешанных посадок. Очень действенно в плане отпугивания мух обсадить несколькими перечисленными в наборе растениями веранду дома, особенно открытую.
В сушеном виде эти растения также сохраняют свои «антимушиные» свойства. Красиво оформленные связки из такого сушняка можно развесить на той же веранде или внутри дома — они и эффективнее, и гораздо эстетичнее, на мой взгляд, этих отвратительных липких лент, часто используемых против мух.
Для усиления эффекта надо использовать еще одно средство — эфирные масла. На участке можно разместить несколько емкостей: например, красивые вазоны или большие горшки для цветов. Наполните их водой и добавьте в каждую емкость (из расчета на 1 литр воды) по 100 капель лавандового или эвкалиптового масла, 60 миллилитров масла растительного и 120 миллилитров водки. Эффект — потрясающий. Эфирные масла теряют силу через 7−10 дней, после чего указанную смесь надо обновлять.