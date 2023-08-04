Россиянам дали совет, как отказаться от кабачков и не поссориться с родственниками
На календаре август, а это значит, что настало время самого главного овоща этого месяца — кабачка. На огородах его, как правило, всегда вырастает много, поэтому главная проблема заключается в том, как всё это съесть, а оставшееся сбыть. Зачастую близкие люди, желающие, чтобы урожай не пропал, пытаются всучить вам эти овощи. Отказаться можно, однако важно сделать это правильно, иначе рискуете испортить отношения. Как разрешить эту ситуацию, Лайфу рассказал психолог Евгений Идзиковский.