Ученые из США показали, как звучит «мерцающая» звезда
Астрономы преобразовали движение энергии в ядре в звук.
Астрономы преобразовали движение энергии в ядре в звук.
Многие люди знают, что порой звезды кажутся мерцающими, поскольку наша атмосфера искривляет свет звезд, когда он достигает Земли. Но у небесных тел также есть врожденное «мерцание», вызванное пульсирующими волнами газа на их поверхности, которое незаметно для современных наземных телескопов.
Группа исследователей из США под руководством сотрудников Северо-Западного университета разработала модель движения энергии от ядра массивной звезды к ее внешней поверхности. Затем ученые преобразовали эти данные в звуковые волны, чтобы услышать звездное «мерцание», сообщает сайт университета.
«Конвекция внутри звезд похожа на процесс, который подпитывает грозы. Охлажденный воздух опускается, нагревается и снова поднимается вверх. Это турбулентный процесс, переносящий тепло», — объяснили астрономы.
Он также создает потоки энергии, которые заставляют звездный свет тускнеть и становиться ярче, производя едва уловимое мерцание. Ученые не только смоделировали этот процесс, но и использовали данные для создания звука. Поскольку эти волны находятся за пределами диапазона человеческого слуха, исследователи равномерно увеличили их частоты волн, чтобы сделать слышимыми.
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Олеся Маевская