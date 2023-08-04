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13:19 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Ученые из США показали, как звучит «мерцающая» звезда

Астрономы преобразовали движение энергии в ядре в звук.

Многие люди знают, что порой звезды кажутся мерцающими, поскольку наша атмосфера искривляет свет звезд, когда он достигает Земли. Но у небесных тел также есть врожденное «мерцание», вызванное пульсирующими волнами газа на их поверхности, которое незаметно для современных наземных телескопов.

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Группа исследователей из США под руководством сотрудников Северо-Западного университета разработала модель движения энергии от ядра массивной звезды к ее внешней поверхности. Затем ученые преобразовали эти данные в звуковые волны, чтобы услышать звездное «мерцание», сообщает сайт университета.

«Конвекция внутри звезд похожа на процесс, который подпитывает грозы. Охлажденный воздух опускается, нагревается и снова поднимается вверх. Это турбулентный процесс, переносящий тепло», — объяснили астрономы.

Он также создает потоки энергии, которые заставляют звездный свет тускнеть и становиться ярче, производя едва уловимое мерцание. Ученые не только смоделировали этот процесс, но и использовали данные для создания звука. Поскольку эти волны находятся за пределами диапазона человеческого слуха, исследователи равномерно увеличили их частоты волн, чтобы сделать слышимыми.

Недавно американские журналисты рассказали о новом тренде среди ученых и музыкантов — записи «мелодий» тающего льда.

Олеся Маевская

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