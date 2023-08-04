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14:55 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Что делать при солнечном ударе или ожоге: инструкция

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Источник: Freepik

Перегревание на солнце или тепловой удар — опасное явление, которое может привести к тяжелым последствиям вплоть до остановки сердца. Беречь себя нужно не только на открытой местности: оказаться под ударом можно и при усиленном физическом труде в помещениях с высокой температурой и влажностью воздуха. Также к тепловому удару может привести нахождение в жару в «недышащей» синтетической одежде, и недостаточное употребление жидкости. Сегодня мы собрали несколько советов о том, как определить, что у вас солнечный удар, и что делать, если вам стало плохо или вы получили ожог.

Источник: Freepik

Сократите уровень риска

Наивысшая генерация активного ультрафиолетового излучения и теплоотдачи — с 11:00 до 15:00 часов. В этот временной интервал солнце находится в зените и прямое воздействие ультрафиолета на теменную область головы может вызвать перегрев внутричерепных тканей и мозговых сосудов.

Источник: Freepik

Не забывайте о всех возможных средствах защиты

  • Откажитесь от одежды из синтетических материалов в пользу натуральных тканей.
  • Не выходите на улицу с непокрытой головой.
  • Воздержитесь от распития алкоголя, ограничьте употребление кофе и других напитков с мочегонными свойствами.
  • Выпивайте 2−2,5 литра чистой негазированной воды,
  • Минимизируйте пребывание на солнце.

Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов рекомендуется контролировать показатели артериального давления с помощью портативного тонометра.

Источник: Freepik

Следите за своим состоянием

Если после продолжительного пребывания под солнцем или в душном помещении вам стало плохо, обратитесь за помощью. Всего есть несколько «степеней» перегрева:

  • Легкая: у вас учащенный пульс, мидриаз (расширенные зрачки), тошнота, адинамия (резкий упадок сил, мышечная слабость), сонливость, ломота в теле,
  • Среднетяжелая: к указанным выше симптомам присоединяются головная боль, гипертермия (до 39 °C), сухость кожи из-за обезвоживания, атаксия (нарушение моторики, расстройство координации движений), диспноэ (ощущение нехватки воздуха), угнетение сознания. У детей часто возникают рвота, кровотечение из носа,
  • Тяжелая: это состояние характеризуют лихорадка, сильная одышка, западание глазных яблок, изменение цвета кожных покровов, галлюциногенный бред, клинические судороги, психомоторные расстройства, потеря сознания. У взрослых, как правило, симптомы нарастают постепенно, у детей — развиваются стремительно.

Источник: Freepik

К каким специалистам стоит обратиться?

При появлении признаков солнечного или теплового удара, оценить состояние может терапевт, у детей — педиатр. В критической ситуации диагноз ставит фельдшер.

Источник: Freepik

Как оказать первую помощь пострадавшему от теплового удара?

Во-первых, при выявлении у человека теплового удара стоит незамедлительно оказать ему первую помощь, еще до приезда бригады скорой помощи. Согласно рекомендациям Минздрава стоит сделать следующее:

  • Унести или увести человека (если он может передвигаться) в тень или ближайшее помещение с кондиционером.
  • В положении лежа на спине подложить пострадавшему под шею и ноги свернутую одежду, подручные средства. Если был эпизод рвоты или сильной тошноты, его голову нужно повернуть на бок.
  • Расстегнуть ворот, побрызгать лицо водой (или протереть влажной салфеткой), положить мокрое прохладное полотенце на затылочную часть головы, второе полотенце разместить на лбу. Важно, чтобы вода и компрессы не были слишком холодными.
  • На шею и затылок нельзя класть лед, замороженные продукты. Термальный контраст может привести к нарушению сердцебиения и спазмам сосудов.

Если человек находится в сознании и способен выполнять действия самостоятельно, напоите его. Лучший выбор — минеральная вода. Чай, кофе, спиртные напитки исключены. В случае, если человеку стало хуже или он потерял сознание, желательно поднести к его носу раствор аммиака (нашатыря). Можно нанести пару капель нашатырного спирта на височную зону, несильно похлопать человека по щекам.

Реанимационные действия (массаж сердца, искусственное дыхание) разрешаются только в том случае, если у человека, оказывающего помощь, есть соответствующие навыки.

Если самочувствие больного удалось стабилизировать до вмешательства врачей, отменять вызов скорой помощи не стоит, особенно если пострадавший — пожилой или ребенок. Медицинский осмотр важен для объективной оценки состояния здоровья, получения рекомендаций.

Источник: Freepik

Лечение и рекомендации после приступа

При легкой степени перегревания пациенту рекомендуется:

  • Отказаться на несколько дней от физической активности,
  • Пить каждые 15 минут по несколько глотков чистой воды,
  • При ухудшении самочувствия вызвать врача, пройти обследование.

Пациентов со средней степенью перегрева госпитализируют. При тяжелой степени поражения организма пострадавшего помещают в отделение интенсивной терапии. Помните, что реабилитация после тяжелого солнечного удара может занимать до нескольких месяцев.

Источник: Freepik

Что делать, если у вас обгорела кожа на солнце?

В первую очередь, проверьте кожу и определите степень поражения кожных покровов. Покраснение — первый симптом, боль и другие неприятные ощущения могут проявиться позже. Если вы его обнаружили или испытываете несильную боль, обратитесь за первой помощью и через несколько дней покраснение пройдет. При появлении волдырей нужна консультация врача и лечение противоожоговыми мазями. Как оказывать первую помощь в подобных случаях:

  • При первых признаках обгорания, перегрева, нужно зайти в помещение или в тень. Если такой возможности нет — прикройте открытые участки тела одеждой, полотенцем, плотной тканью,
  • Снимите неприятные симптомы поможет прохладный (но не холодный) душ или компресс на пострадавшие части тела. Охладите и очистите кожу,
  • Восполните недостаток жидкости в организме,
  • Если на поврежденной коже нет волдырей, открытых ран, нанесите крем после загара или другое смягчающее средство. Если повреждения незначительны, на восстановление кожи после солнечного ожога потребуется 3−5 дней,
  • При появлении волдырей, кожу нужно охладить, обмыть чистой водой без мыла и нанести мазь, а потом посетить врача.

Если обожжена значительная поверхность тела, у человека повысилась температура, кружится голова, участилось сердцебиение, появилась тошнота, рвота, нужно дать жаропонижающий, противовоспалительный препарат и быстро доставить его в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь. Солнечный ожог может спровоцировать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Источник: Freepik

Что нельзя делать при солнечных ожогах?

  • Не прикладывайте к обожженным местам лед, не принимайте холодный душ — резкий перепад температур ускорит развитие воспалительного процесса,
  • Не прокалывайте волдыри иглой или другими острыми предметами — так можно занести инфекцию,
  • Не протирайте кожу спиртосодержащими растворами — это усилит болевые ощущения и шелушение;
  • Не смазывайте обожженные места оливковым, подсолнечным или другими растительными маслами — они образуют жирную пленку, которая препятствует нормальному воздухообмену и естественному охлаждению,
  • Не наносите кисломолочные продукты на раненую кожу, не используйте жесткие мочалки, пилинги для ускорения отшелушивания и не принимайте горячие ванны — вы можете еще сильнее травмировать кожные покровы.

Недавно мы показывали кадры того, как в разных странах переживают высокие температуры, и объясняли, как уберечься во время высоких температур.

Олеся Маевская

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