Что делать при солнечном ударе или ожоге: инструкция
Россиян предупредили об аномальной жаре.
Россиян предупредили об аномальной жаре.
Перегревание на солнце или тепловой удар — опасное явление, которое может привести к тяжелым последствиям вплоть до остановки сердца. Беречь себя нужно не только на открытой местности: оказаться под ударом можно и при усиленном физическом труде в помещениях с высокой температурой и влажностью воздуха. Также к тепловому удару может привести нахождение в жару в «недышащей» синтетической одежде, и недостаточное употребление жидкости. Сегодня мы собрали несколько советов о том, как определить, что у вас солнечный удар, и что делать, если вам стало плохо или вы получили ожог.
Наивысшая генерация активного ультрафиолетового излучения и теплоотдачи — с 11:00 до 15:00 часов. В этот временной интервал солнце находится в зените и прямое воздействие ультрафиолета на теменную область головы может вызвать перегрев внутричерепных тканей и мозговых сосудов.
Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов рекомендуется контролировать показатели артериального давления с помощью портативного тонометра.
Если после продолжительного пребывания под солнцем или в душном помещении вам стало плохо, обратитесь за помощью. Всего есть несколько «степеней» перегрева:
При появлении признаков солнечного или теплового удара, оценить состояние может терапевт, у детей — педиатр. В критической ситуации диагноз ставит фельдшер.
Во-первых, при выявлении у человека теплового удара стоит незамедлительно оказать ему первую помощь, еще до приезда бригады скорой помощи. Согласно рекомендациям Минздрава стоит сделать следующее:
Если человек находится в сознании и способен выполнять действия самостоятельно, напоите его. Лучший выбор — минеральная вода. Чай, кофе, спиртные напитки исключены. В случае, если человеку стало хуже или он потерял сознание, желательно поднести к его носу раствор аммиака (нашатыря). Можно нанести пару капель нашатырного спирта на височную зону, несильно похлопать человека по щекам.
Реанимационные действия (массаж сердца, искусственное дыхание) разрешаются только в том случае, если у человека, оказывающего помощь, есть соответствующие навыки.
Если самочувствие больного удалось стабилизировать до вмешательства врачей, отменять вызов скорой помощи не стоит, особенно если пострадавший — пожилой или ребенок. Медицинский осмотр важен для объективной оценки состояния здоровья, получения рекомендаций.
При легкой степени перегревания пациенту рекомендуется:
Пациентов со средней степенью перегрева госпитализируют. При тяжелой степени поражения организма пострадавшего помещают в отделение интенсивной терапии. Помните, что реабилитация после тяжелого солнечного удара может занимать до нескольких месяцев.
В первую очередь, проверьте кожу и определите степень поражения кожных покровов. Покраснение — первый симптом, боль и другие неприятные ощущения могут проявиться позже. Если вы его обнаружили или испытываете несильную боль, обратитесь за первой помощью и через несколько дней покраснение пройдет. При появлении волдырей нужна консультация врача и лечение противоожоговыми мазями. Как оказывать первую помощь в подобных случаях:
Если обожжена значительная поверхность тела, у человека повысилась температура, кружится голова, участилось сердцебиение, появилась тошнота, рвота, нужно дать жаропонижающий, противовоспалительный препарат и быстро доставить его в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь. Солнечный ожог может спровоцировать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.
Недавно мы показывали кадры того, как в разных странах переживают высокие температуры, и объясняли, как уберечься во время высоких температур.
Олеся Маевская