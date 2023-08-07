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06:31 (мск), источник: Коммерсантъ

На юге России ожидается экстремально высокая температура

Гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха выше +40°C в ряде регионов на юге России. Высокие показатели также ожидаются в южных регионах Центрального федерального округа.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +22° 92% 755 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2023

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

В каких регионах ожидается высокая температура:

  • Краснодарский край — 39−40°C;
  • Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Ставрополье — 40−42°C;
  • Калмыкия — до 43;
  • Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — 36−37°C.

Гидрометцентр прогнозирует в этих регионах очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Вильфанд рекомендовал в полуденные часы не находиться под солнечными лучами, носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

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Леонид Уварчев

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