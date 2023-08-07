На юге России ожидается экстремально высокая температура
Гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха выше +40°C в ряде регионов на юге России. Высокие показатели также ожидаются в южных регионах Центрального федерального округа.
Гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха выше +40°C в ряде регионов на юге России. Высокие показатели также ожидаются в южных регионах Центрального федерального округа.
«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.
Гидрометцентр прогнозирует в этих регионах очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Вильфанд рекомендовал в полуденные часы не находиться под солнечными лучами, носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.
Леонид Уварчев