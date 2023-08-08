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12:52 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Продавца арбузов в Турции унесло ветром вместе с зонтом

Мужчина пытался его закрепить, но вместо этого отлетел на несколько метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

На северо-востоке Турции в городе Эрзурум продавец арбузов Бурак Абуч пытался зафиксировать пляжный зонт над своей торговой точкой, однако сильный ветер поднял мужчину и унес в сторону на несколько метров. Об этом сообщил турецкий канал TRT.

«Меня отбросило примерно на пять метров», — рассказал Абуч. После инцидента друзья мужчины вызвали скорую помощь, которая отвезла его в больницу. Там обследование показало небольшие гематомы и ссадины.

После двух дней лечения Абуча выписали. Злополучный сломанный зонт позже нашли в поле, недалеко от места инцидента.

Сильный ветер, как оказалось, может унести не одного человека. Так, в Китае ураган сорвал крышу кафе вместе с металлическими опорами и людьми, которые за них держались.

Анна Морозова

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