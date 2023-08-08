Продавца арбузов в Турции унесло ветром вместе с зонтом
Мужчина пытался его закрепить, но вместо этого отлетел на несколько метров.
Мужчина пытался его закрепить, но вместо этого отлетел на несколько метров.
На северо-востоке Турции в городе Эрзурум продавец арбузов Бурак Абуч пытался зафиксировать пляжный зонт над своей торговой точкой, однако сильный ветер поднял мужчину и унес в сторону на несколько метров. Об этом сообщил турецкий канал TRT.
«Меня отбросило примерно на пять метров», — рассказал Абуч. После инцидента друзья мужчины вызвали скорую помощь, которая отвезла его в больницу. Там обследование показало небольшие гематомы и ссадины.
После двух дней лечения Абуча выписали. Злополучный сломанный зонт позже нашли в поле, недалеко от места инцидента.
Сильный ветер, как оказалось, может унести не одного человека. Так, в Китае ураган сорвал крышу кафе вместе с металлическими опорами и людьми, которые за них держались.
Анна Морозова