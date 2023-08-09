Дни на Марсе становятся короче, но ученые не знают, почему
Возможно, когда-нибудь земные и марсианские сутки будут равны.
Возможно, когда-нибудь земные и марсианские сутки будут равны.
Один день на Марсе всегда был примерно на 37 минут длиннее, чем на Земле. Однако, как сообщает издание New Atlas, данные с посадочного модуля НАСА InSight показывают, что марсианские дни становятся короче, но чем это обусловлено — пока неизвестно.
Зонд проводил научные эксперименты на Марсе с 2018 года до тех пор, пока его солнечные панели не вышли из строя в декабре 2022-го. Астрономы NASA смогли изучить данные, собранные аппаратом в течение первых 900 марсианских дней пребывания на планете.
Ученые обнаружили, что вращение Марса ускоряется, хоть и не сильно — всего на 4 угловых миллисекунды в год. Этого достаточно, чтобы марсианский день ежегодно становился короче на несколько долей миллисекунды.
Пока неизвестно, почему именно планета ускоряется. Наша Луна играет важную роль в скорости вращения Земли — благодаря ей дни на планете становятся длиннее.
Однако две луны Марса не обладают такой силой. Исследователи предполагают, что причина может быть в смещении массы из-за скопления льда на полярных шапках или в отскоке суши после того, как она была покрыта ледниками.
Недавно NASA показало фото Марса в разное время суток. Аппарат запечатлел долину Маркер-Бэнд.
Олеся Маевская