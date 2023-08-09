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14:05 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Дни на Марсе становятся короче, но ученые не знают, почему

Возможно, когда-нибудь земные и марсианские сутки будут равны.

Источник: NASA

Один день на Марсе всегда был примерно на 37 минут длиннее, чем на Земле. Однако, как сообщает издание New Atlas, данные с посадочного модуля НАСА InSight показывают, что марсианские дни становятся короче, но чем это обусловлено — пока неизвестно.

Зонд проводил научные эксперименты на Марсе с 2018 года до тех пор, пока его солнечные панели не вышли из строя в декабре 2022-го. Астрономы NASA смогли изучить данные, собранные аппаратом в течение первых 900 марсианских дней пребывания на планете.

Ученые обнаружили, что вращение Марса ускоряется, хоть и не сильно — всего на 4 угловых миллисекунды в год. Этого достаточно, чтобы марсианский день ежегодно становился короче на несколько долей миллисекунды.

Пока неизвестно, почему именно планета ускоряется. Наша Луна играет важную роль в скорости вращения Земли — благодаря ей дни на планете становятся длиннее.

Однако две луны Марса не обладают такой силой. Исследователи предполагают, что причина может быть в смещении массы из-за скопления льда на полярных шапках или в отскоке суши после того, как она была покрыта ледниками.

Недавно NASA показало фото Марса в разное время суток. Аппарат запечатлел долину Маркер-Бэнд.

Олеся Маевская

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