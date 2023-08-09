По Японии ударил «странный» тайфун «Ханун». К выходным его ждут в России
Сильнейший тропический шторм отличается непредсказуемостью траектории.
Сильнейший тропический шторм отличается непредсказуемостью траектории.
Вслед за супертайфуном «Доксури», оставившим катастрофические разрушения в целом ряде стран Восточной Азии, в регион пришел новый тропический циклон — «Ханун». Тропический шторм, отличающийся непредсказуемостью своей траектории, еще на прошлой недели ударил по югу Японии, где унес жизни нескольких человек и ранил еще несколько десятков местных жителей. 9 августа, в среду, он вновь ударил по японскому острову Кюсю и взял курс на Южную Корею, где уже начали подготовку к встрече со стихией. А к выходным «Ханун» ждут на востоке России.
Тайфун, зародившийся в Филиппинском море, сначала двинулся на северо-запад в сторону Китая, однако затем резко сменил направление и отправился обратно на восток, пройдя между японскими островами Окинава и Амами. Только на одной Окинаве циклон с порывами ветра 180 км/ч и мощнейшими ливнями оставил без света более 15 тыс. домов, а также стал причиной гибели как минимум двух человек. Еще свыше 100 местных жителей получили серьезные ранения.
Нетипичная зигзагообразная траектория «Хануна» заставила синоптиков говорить о нем как об «очень необычном тайфуне». «Я всегда наблюдаю за движением тропических штормов, но этот циклон ведет себя по-настоящему странно. Летние тайфуны движутся очень сложным образом, однако тот факт, что он возвращается почти тем же путем, что и пришел, действительно необычен», — рассказала специалист Японской метеорологической ассоциации Михо Ода.
По мнению метеоролога, на траекторию «Хануна» во многом влияла зона высокого давления над Японией с практически рекордной жарой. Однако ближе к прошедшим выходным температура упала, после чего движение тайфуна заблокировали устойчивые антициклоны с запада и севера. В результате шторм существенно замедлился, а затем двинулся обратно на восток.
Теперь «Ханун» снова сменил траекторию и отправился на северо-запад. По данным Японского метеорологического агентства (JMA), центр тайфуна сейчас находится в Восточно-Китайском море примерно в 100 км к востоку от побережья Кюсю — самого южного из четырех главных японских островов. Из-за мощных осадков и сильнейшего ветра местные власти были вынуждены отменить около 350 авиарейсов, а также остановить движение скоростных поездов.
Как ожидается, по мере прохождения шторма на Кюсю в течение суток может выпасть до 300 мм осадков. Кроме того, ливни и сильный ветер затронут ряд регионов на других островах — Сикоку и Хоккайдо.
В среду, 9 августа, в Нагасаки состоялась траурная церемония, посвященная жертвам атомной бомбы, взорванной над городом ровно 78 лет назад. При этом из-за непогоды местные власти впервые за 60 лет были вынуждены перенести все мероприятия в закрытые помещения из-за невозможности провести их на открытом воздухе. Кроме того, из-за тайфуна в службе не смог принять участие премьер-министр Японии Кисида Фумио, а также ряд дипломатов из других стран.
В скором времени, как ожидается, «Ханун» ударит по Южной Корее, где уже начинают идти дожди и усиливается ветер. Власти закрыли паромное сообщение, отменили десятки авиарейсов, а также связались с тысячами экипажей рыболовных судов с предписанием вернуться обратно в порты. Синоптики прогнозируют, что тайфун принесет с собой проливные дожди, сильный ветер, наводнения, оползни и высокие приливные волны.
Уже в ближайшие часы шторм обрушится на южный курортный остров Чеджудо, а к утру четверга достигнет материковой части страны. Центр циклона пройдет и через столичный Сеул, где ожидают порывы ветра до 154 км/ч. В пятницу уровень выпавших осадков в южных и центральных регионах будет варьироваться от 100 до 400 мм, тогда как на некоторые горные районы на востоке государства выльется до 600 мм дождей.
Южнокорейские власти были вынуждены организовать масштабную эвакуацию участников всемирного слета скаутов «Джамбори», на который прибыли около 40 тыс. человек более чем из 150 стран мира. С самого начала мероприятия они жаловались на слабую организацию, сильную жару, укусы насекомых, плохое питание и нехватку санузлов. Теперь же в связи с циклоном участники слета вынуждены в экстренном порядке покидать палаточный лагерь.
Основной удар стихии по Корейскому полуострову придется на четверг, 10 августа, после чего тайфун отправится дальше на север и начнет ослабевать. Тем не менее, согласно прогнозам синоптиков, «Ханун» окажет значительное влияние на погоду в российском Приморье, где к концу рабочей недели ждут сильные дожди и шквалистый ветер.
«Шлейф тайфуна, вытянутый от его центра на тысячу километров, будет плавно разворачиваться против часовой стрелки и в течение
По предварительным данным, в регионе суммарно может выпасть от 50 до 150 мм осадков. Кроме того, на южном побережье Приморского края ожидается мощный прибой с нагонным наводнением, что приведет к затоплению пляжей, а на реках подъем воды достигнет критических отметок.