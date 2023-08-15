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13:16 (мск), источник: Sport24

Эта вкуснейшая закуска готовится за 5 минут: рецепт хрустящих малосольных огурцов, которые понравятся каждому

Пошаговая инструкция!

Источник: Pixabay/CC0

Малосольные огурцы — традиционная русская закуска к праздничному и повседневному столу.

Наши предки готовили это блюдо очень часто: огурцы отправлялись на засолку сразу с грядки, а готовили их в бочонках или эмалированном ведре. На следующий день они уже были готовы и радовали домашних своим пикантным вкусом.

Малосольные огурцы, кроме быстрого приготовления, имеют преимущество перед солеными и в пользе, ведь в них сохраняется большая часть питательных веществ и не содержится большое количество соли.

Рецепт приготовления малосольных огурцов

Ингредиенты.

  • Огурцы — 1 килограмм;
  • Соль — 2 столовые ложки;
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Чеснок — 5 зубчиков;
  • Укроп — пучок;
  • Свежая мята — 1 стебель.

Процесс приготовления малосольных огурцов

Для засолки выбирайте огурцы небольших размеров, с пупырышками. Гладкие огурцы из-за нежной кожицы не очень подходят для засолки. Промойте огурцы и отрежьте у них кончики (если этого не сделать, они будут засаливаться дольше).Разрежьте огурцы вдоль на 4 части, чтобы они лучше промариновались. Зубчики чеснока натрите на мелкой терке. Укроп и мяту нашинкуйте, как можно мельче. Возьмите пищевой пакет и выложите в него подготовленные огурцы, зелень, чеснок, сахар и соль. Хорошо перемешайте огурцы прямо в пакете, немного разминая их руками (это необходимо, чтобы огурцы дали сок). Закройте пакет и уберите огурцы в холодильник минимум на 7 часов, а лучше на ночь.

Подавайте к столу. Приятного аппетита!

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