Эта вкуснейшая закуска готовится за 5 минут: рецепт хрустящих малосольных огурцов, которые понравятся каждому
Пошаговая инструкция!
Пошаговая инструкция!
Малосольные огурцы — традиционная русская закуска к праздничному и повседневному столу.
Наши предки готовили это блюдо очень часто: огурцы отправлялись на засолку сразу с грядки, а готовили их в бочонках или эмалированном ведре. На следующий день они уже были готовы и радовали домашних своим пикантным вкусом.
Малосольные огурцы, кроме быстрого приготовления, имеют преимущество перед солеными и в пользе, ведь в них сохраняется большая часть питательных веществ и не содержится большое количество соли.
Ингредиенты.
Для засолки выбирайте огурцы небольших размеров, с пупырышками. Гладкие огурцы из-за нежной кожицы не очень подходят для засолки. Промойте огурцы и отрежьте у них кончики (если этого не сделать, они будут засаливаться дольше).Разрежьте огурцы вдоль на 4 части, чтобы они лучше промариновались. Зубчики чеснока натрите на мелкой терке. Укроп и мяту нашинкуйте, как можно мельче. Возьмите пищевой пакет и выложите в него подготовленные огурцы, зелень, чеснок, сахар и соль. Хорошо перемешайте огурцы прямо в пакете, немного разминая их руками (это необходимо, чтобы огурцы дали сок). Закройте пакет и уберите огурцы в холодильник минимум на 7 часов, а лучше на ночь.
Подавайте к столу. Приятного аппетита!