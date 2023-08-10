Как усмирить боль в спине после работы на грядках?
От работы на грядках болит спина. Как утихомирить эту боль?
От работы на грядках болит спина. Как утихомирить эту боль?
— Дачные работы — причина обострения остеохондроза, — подтверждает врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин. — Тут нужно укрепить мышцы, связки, сухожилия. Чем быстрее нарастут мышцы, тем быстрее пройдёт боль. В помощь — самый простой комплекс суставной гимнастики из пяти упражнений (можно найти в интернете). Выполняйте его три раза по кругу.
Не забывайте про белок — главный строительный материал для мышц. То есть вам нужны мясо, рыба, творог, яйца, бобовые. Можно воспользоваться и протеиновым коктейлем — 50−60 г хорошего протеина размешать миксером в 300 мл молока и пить раз в день после нагрузки в течение двух недель.