В Норвегии прошел самый сильный дождь за 25 лет
Экстремальные погодные условия охватывают юг страны.
Экстремальные погодные условия охватывают юг страны.
В гористых районах Норвегии сходят оползни, реки выходят из берегов, смывая целые дома. У тысяч норвежцев нет электричества. Потоки воды размывают дороги в центральных и южных регионах Швеции и Финляндии.
The Guardian передает, что сильный шторм Ханс принес ужасающие разрушения в Норвегию. Из-за него погибло двое человек, были сорваны крыши и вызваны массовые разрушения в Северной Европе.
Во вторник сотрудники Норвежского метеорологического института ввели наивысший, красный уровень погодной опасности. «Это событие стало одним из самых сильных за последние 25 лет», — сообщили специалисты.
На восточном побережье, к северу от Осло, в некоторых частях западной Норвегии и южной части Трёнделага было зафиксировано до 80−100 миллиметров осадков за 24 часа. Сильные ветры и дожди продолжались по всему региону, что привело к сбоям в работе многих служб, отмене движения паромов, задержке рейсов, затоплению улиц и отключению электроэнергии в Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве и Швеции.
В Осло людей призвали работать из дома и избегать ненужных поездок. В Вальдресе некоторых жителей пришлось доставлять по воздуху на вертолете после нескольких оползней. А в Асаке около 1000 жителей были полностью отрезаны от внешнего мира наводнением.
Туристам, отдыхающим в стране, были разосланы текстовые сообщения с предупреждением о погоде. Норвежское управление водных ресурсов и энергетики предупредило о «чрезвычайно сильных дождях» на юге страны. В институте заявили, что Ханс также принес теплый воздух с севера, что привело к тропическим ночам во многих местах Норрланда.
Во вторник в Хапаранде была зафиксирована температура 30,2°C — самsq высокий показатель с августа с 1969 года. Тем временем в Эстонии из-за шторма без электричества осталось почти 10 тысяч человек. В Финляндии власти призвали людей не выходить в море.
Недавно на север Японии обрушился снежный шторм. Синоптики утверждали, что температура воздуха упала до самых низких отметок за десятилетие.
Олеся Маевская