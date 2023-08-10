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18:33 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Норвегии прошел самый сильный дождь за 25 лет

Экстремальные погодные условия охватывают юг страны.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +26° 65% 752 мм рт. ст. 4 м/с

В гористых районах Норвегии сходят оползни, реки выходят из берегов, смывая целые дома. У тысяч норвежцев нет электричества. Потоки воды размывают дороги в центральных и южных регионах Швеции и Финляндии.

The Guardian передает, что сильный шторм Ханс принес ужасающие разрушения в Норвегию. Из-за него погибло двое человек, были сорваны крыши и вызваны массовые разрушения в Северной Европе.

Во вторник сотрудники Норвежского метеорологического института ввели наивысший, красный уровень погодной опасности. «Это событие стало одним из самых сильных за последние 25 лет», — сообщили специалисты.

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На восточном побережье, к северу от Осло, в некоторых частях западной Норвегии и южной части Трёнделага было зафиксировано до 80−100 миллиметров осадков за 24 часа. Сильные ветры и дожди продолжались по всему региону, что привело к сбоям в работе многих служб, отмене движения паромов, задержке рейсов, затоплению улиц и отключению электроэнергии в Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве и Швеции.

В Осло людей призвали работать из дома и избегать ненужных поездок. В Вальдресе некоторых жителей пришлось доставлять по воздуху на вертолете после нескольких оползней. А в Асаке около 1000 жителей были полностью отрезаны от внешнего мира наводнением.

Туристам, отдыхающим в стране, были разосланы текстовые сообщения с предупреждением о погоде. Норвежское управление водных ресурсов и энергетики предупредило о «чрезвычайно сильных дождях» на юге страны. В институте заявили, что Ханс также принес теплый воздух с севера, что привело к тропическим ночам во многих местах Норрланда.

Во вторник в Хапаранде была зафиксирована температура 30,2°C — самsq высокий показатель с августа с 1969 года. Тем временем в Эстонии из-за шторма без электричества осталось почти 10 тысяч человек. В Финляндии власти призвали людей не выходить в море.

Недавно на север Японии обрушился снежный шторм. Синоптики утверждали, что температура воздуха упала до самых низких отметок за десятилетие.

Олеся Маевская

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