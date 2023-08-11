Уровень солнечной активности достиг максимальных значений за последние 20 лет

Активность Солнца в этом году оказалась выше, чем в 2012—2014 годах, на пике 24-го солнечного цикла. Ученые полагали, что новый цикл окажется слабее предыдущего. Однако солнечная активность начала расти примерно в 1,5 раза быстрее. Прогнозы не оправдались.
В Лаборатории отметили, что рост активности Солнца пока не привел к симметричному отклику на Земле. Геомагнитная и радиационная обстановки в окрестностях планеты напряженные, но ниже, чем можно было бы ожидать. Почти все крупные вспышки летом били мимо Земли. Рост числа пятен на Солнце пока ведет только к росту числа вспышек, но не к росту их мощности.
По-настоящему сильных взрывов на Солнце в этом цикле пока не было. Однако ученые утверждают, что рано или поздно Солнце должно взять и этот барьер. Предварительно, быстрая фаза роста ожидалась уже этой осенью. Рост солнечных индексов до 20-летних максимумов пока подтверждает этот прогноз.