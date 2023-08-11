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12:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Уровень солнечной активности достиг максимальных значений за последние 20 лет

Уровень солнечной активности в 2023 году составив 160 и оказался максимальным за последние 20 лет. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Источник: NASA

Активность Солнца в этом году оказалась выше, чем в 2012—2014 годах, на пике 24-го солнечного цикла. Ученые полагали, что новый цикл окажется слабее предыдущего. Однако солнечная активность начала расти примерно в 1,5 раза быстрее. Прогнозы не оправдались.

В Лаборатории отметили, что рост активности Солнца пока не привел к симметричному отклику на Земле. Геомагнитная и радиационная обстановки в окрестностях планеты напряженные, но ниже, чем можно было бы ожидать. Почти все крупные вспышки летом били мимо Земли. Рост числа пятен на Солнце пока ведет только к росту числа вспышек, но не к росту их мощности.

По-настоящему сильных взрывов на Солнце в этом цикле пока не было. Однако ученые утверждают, что рано или поздно Солнце должно взять и этот барьер. Предварительно, быстрая фаза роста ожидалась уже этой осенью. Рост солнечных индексов до 20-летних максимумов пока подтверждает этот прогноз.

Евгения Богданова

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