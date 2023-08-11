Из-за чего появляется серая гниль на томатах и как от нее избавиться?
Вершинная гниль появляется при неправильном уходе за помидорами и другими овощными культурами из рода пасленовых (перец, баклажаны).
Вершинная гниль появляется при неправильном уходе за помидорами и другими овощными культурами из рода пасленовых (перец, баклажаны).
Вершинная гниль — это заболевание, характеризующееся сухим серым пятном на вершине плода, которое постепенно увеличивается в размерах и портит внешний вид томата. Как заявляют в Россельхозцентре, болезнь не является грибковой и не поражает стебли и листья. Причиной ее появления является неправильный уход за растением, недостаток влаги и ошибки внесения или полного отсутствия удобрений.
Гниль возникает из-за дисбаланса элементов питания, в частности — дефицита кальция. Даже если кальция в почве достаточно, он может плохо усваиваться из-за жары или недостатка влаги.
Первые признаки вершинной гнили проявляются на помидорах в виде маленьких водянистых пятнышек. Чаще всего поражаются верхушки еще зеленых либо начинающих созревать томатов. Пятна довольно быстро приобретают коричневый оттенок и увеличиваются в размерах.
При интенсивном созревании плода необходимо повышенное содержание кальция и своевременный полив, особенно в засушливый летний период. Переизбыток влаги также пагубно влияет на усвоение кальция корнями растения, вследствие чего, все растение не получает требуемое количество кальция. Частой ошибкой является чрезмерный полив в замульчированную почву. Поэтомутоматам необходим калийно — кальциевый дисбаланс. При частых подкормках зольными удобрениями избыток калия мешает усваиваться кальцию и, наоборот, при переизбытке подкормок кальциевой селитрой кальций не дает усваиваться калию, что приводит к недостаточному наливу плодов.
Томатам необходимы как внекорневые, так и корневые подкормки. Внекорневые подкормки проводят по листу путем опрыскивания. Корневые подкормки проводят путем полива в лунки.
Использовать можно один из растворов:
Чтобы избежать появления вершинной гнили томатов, помидорные кусты можно поливать настоем из древесного пепла (2 стакана пепла растворить в 10 литрах воды и оставить настаиваться в течение 1−2 суток).
Избавиться от вершинной гнили также можно с помощью фунгицидов («Топаз», «Ревус», «Алирин Б», «Фитомицин», «Фитоспорин», «Анти Вершинка»). При обработки препаратами учитывайте, что на вывод химикатов обычно уходит 1−2 недели или даже больше. Конкретные сроки лучше искать на упаковке.