Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
14Скончалась народная артистка СССР Юлия Борисова
18Скончалась актриса Ирина Мирошниченко
14:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Из-за чего появляется серая гниль на томатах и как от нее избавиться?

Вершинная гниль появляется при неправильном уходе за помидорами и другими овощными культурами из рода пасленовых (перец, баклажаны).

Источник: Reuters

Вершинная гниль — это заболевание, характеризующееся сухим серым пятном на вершине плода, которое постепенно увеличивается в размерах и портит внешний вид томата. Как заявляют в Россельхозцентре, болезнь не является грибковой и не поражает стебли и листья. Причиной ее появления является неправильный уход за растением, недостаток влаги и ошибки внесения или полного отсутствия удобрений.

Гниль возникает из-за дисбаланса элементов питания, в частности — дефицита кальция. Даже если кальция в почве достаточно, он может плохо усваиваться из-за жары или недостатка влаги.

Какие признаки заболевания?

Первые признаки вершинной гнили проявляются на помидорах в виде маленьких водянистых пятнышек. Чаще всего поражаются верхушки еще зеленых либо начинающих созревать томатов. Пятна довольно быстро приобретают коричневый оттенок и увеличиваются в размерах.

Чем лечить вершинную гниль на помидорах?

При интенсивном созревании плода необходимо повышенное содержание кальция и своевременный полив, особенно в засушливый летний период. Переизбыток влаги также пагубно влияет на усвоение кальция корнями растения, вследствие чего, все растение не получает требуемое количество кальция. Частой ошибкой является чрезмерный полив в замульчированную почву. Поэтомутоматам необходим калийно — кальциевый дисбаланс. При частых подкормках зольными удобрениями избыток калия мешает усваиваться кальцию и, наоборот, при переизбытке подкормок кальциевой селитрой кальций не дает усваиваться калию, что приводит к недостаточному наливу плодов.

Как правильно проводить подкормку?

Томатам необходимы как внекорневые, так и корневые подкормки. Внекорневые подкормки проводят по листу путем опрыскивания. Корневые подкормки проводят путем полива в лунки.

Использовать можно один из растворов:

  • в 10 л воды разведите 10−15 г кальциевой селитры;
  • в 6 л воды растворите 10 мл хлорида кальция.

Чтобы избежать появления вершинной гнили томатов, помидорные кусты можно поливать настоем из древесного пепла (2 стакана пепла растворить в 10 литрах воды и оставить настаиваться в течение 1−2 суток).

Избавиться от вершинной гнили также можно с помощью фунгицидов («Топаз», «Ревус», «Алирин Б», «Фитомицин», «Фитоспорин», «Анти Вершинка»). При обработки препаратами учитывайте, что на вывод химикатов обычно уходит 1−2 недели или даже больше. Конкретные сроки лучше искать на упаковке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кот-мэр, начальник станции и космонавт. Фотоистории самых известных кошек
Противотанковые «ловушки» стали кошмаром для ВСУ
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»