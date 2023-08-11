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18:15 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Приморье дождь размыл дороги и затопил десятки домов

Есть пострадавшие.

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Уже на протяжении нескольких дней различные СМИ сообщают о разрушениях, которые принесла погодная аномалия в Приморье. За несколько дней выпала месячная норма осадков, сильнее всего досталось восточным и западным районам края.

Размыты многие дороги, разрушены мосты и затоплены десятки домов, семь населенных пунктов отрезаны от трасс. В пяти муниципалитетах введен режим ЧС. Есть жертвы.

Деловая газета «Взгляд» пишет, что в селе Дальзаводское Хорольского района во время потопа поток воды затянул в трубу двух несовершеннолених братьев. Детей спасти не удалось.

В опасности и животные. Обитатели приюта в селе Новоникольск под Уссурийском спасаются, сидя на крыше будок и зданий. Ситуация усугубляется тем, что животным не успели завезти корм.

Ранее краевое МЧС сообщило о том, что на реках южной половины региона начали формироваться дождевые паводки. Уровень воды за сутки поднялся на 10−60 см, а на малых реках юго-восточного побережья подъем достиг 180 см.

Недавно в Норвегии прошел самый сильный дождь за 25 лет. Экстремальные погодные условия охватывают юг страны.

Олеся Маевская

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