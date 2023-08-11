В Приморье дождь размыл дороги и затопил десятки домов
Есть пострадавшие.
Есть пострадавшие.
Уже на протяжении нескольких дней различные СМИ сообщают о разрушениях, которые принесла погодная аномалия в Приморье. За несколько дней выпала месячная норма осадков, сильнее всего досталось восточным и западным районам края.
Размыты многие дороги, разрушены мосты и затоплены десятки домов, семь населенных пунктов отрезаны от трасс. В пяти муниципалитетах введен режим ЧС. Есть жертвы.
Деловая газета «Взгляд» пишет, что в селе Дальзаводское Хорольского района во время потопа поток воды затянул в трубу двух несовершеннолених братьев. Детей спасти не удалось.
В опасности и животные. Обитатели приюта в селе Новоникольск под Уссурийском спасаются, сидя на крыше будок и зданий. Ситуация усугубляется тем, что животным не успели завезти корм.
Ранее краевое МЧС сообщило о том, что на реках южной половины региона начали формироваться дождевые паводки. Уровень воды за сутки поднялся на 10−60 см, а на малых реках юго-восточного побережья подъем достиг 180 см.
Недавно в Норвегии прошел самый сильный дождь за 25 лет. Экстремальные погодные условия охватывают юг страны.
Олеся Маевская