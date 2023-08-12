Гидрометцентр сообщил о сильных дождях в 14 регионах России в ближайшие дни

«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура [будет] 14−20 градусов максимальная. Это на 4−6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь», — сказал он.
По словам Вильфанда, некоторые регионы юга России также ожидают дождливые выходные. «В выходные дни там будет не особо комфортная погода для отдыха, потому что в Краснодарском крае и Адыгее будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с», — сообщил он.
Метеоролог рассказал, что в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края тоже прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни.