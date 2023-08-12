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09:32 (мск), источник: ТАСС

Гидрометцентр сообщил о сильных дождях в 14 регионах России в ближайшие дни

ТАСС, 12 августа. Очень дождливая погода ожидает в ближайшие дни Ленинградскую, Новгородскую, Омскую, Томскую области, Краснодарский край и ряд других регионов России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2023

«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура [будет] 14−20 градусов максимальная. Это на 4−6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь», — сказал он.

По словам Вильфанда, некоторые регионы юга России также ожидают дождливые выходные. «В выходные дни там будет не особо комфортная погода для отдыха, потому что в Краснодарском крае и Адыгее будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с», — сообщил он.

Метеоролог рассказал, что в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края тоже прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни.

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