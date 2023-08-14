Температура воздуха в Турции поднялась до +47 градусов
В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции температура воздуха поднялась до +47 градусов, улицы опустели. Об этом 14 августа сообщил портал Politicallore.
В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции температура воздуха поднялась до +47 градусов, улицы опустели. Об этом 14 августа сообщил портал Politicallore.
Специалисты призвали местных жителей и туристов не выходить на улицу без крайней необходимости.
«В Диярбакыре рестораны остаются пустыми из-за жаркой погоды, превышающей сезонную норму. Жители провинции днем предпочитают не выходить на улицу», — отмечают сотрудники ресторанного бизнеса.
Управляющий кафе-кондитерской Ахмет Айдын отметил в беседе с журналистами, что температура выше сезонной нормы. Зной сказался на бизнесе, принеся убытки.
«Мы стараемся не стеснять наших клиентов, насколько это возможно. Мы принимаем их в помещении или на верандах в зависимости от погодных условий и считаем, что нам это удается», — подчеркнул он, посетовав, что в жару люди предпочитают оставаться дома.
С середины июля в Турции бушевали лесные пожары. Пламя быстро распространялось из-за сильных порывов ветра, однако 28 июля огонь удалось взять под контроль.
При этом 25 июля российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС потушили пожар близ города Кемер. МЧС России показывало кадры с места событий.