Ученые заявили о замедлении темпов фотосинтеза по всему миру Это происходит из-за глобального потепления
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
18:54 (мск), источник: Известия

Температура воздуха в Турции поднялась до +47 градусов

В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции температура воздуха поднялась до +47 градусов, улицы опустели. Об этом 14 августа сообщил портал Politicallore.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты призвали местных жителей и туристов не выходить на улицу без крайней необходимости.

«В Диярбакыре рестораны остаются пустыми из-за жаркой погоды, превышающей сезонную норму. Жители провинции днем предпочитают не выходить на улицу», — отмечают сотрудники ресторанного бизнеса.

Управляющий кафе-кондитерской Ахмет Айдын отметил в беседе с журналистами, что температура выше сезонной нормы. Зной сказался на бизнесе, принеся убытки.

«Мы стараемся не стеснять наших клиентов, насколько это возможно. Мы принимаем их в помещении или на верандах в зависимости от погодных условий и считаем, что нам это удается», — подчеркнул он, посетовав, что в жару люди предпочитают оставаться дома.

С середины июля в Турции бушевали лесные пожары. Пламя быстро распространялось из-за сильных порывов ветра, однако 28 июля огонь удалось взять под контроль.

При этом 25 июля российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС потушили пожар близ города Кемер. МЧС России показывало кадры с места событий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Концерн окончен: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО
Интим-слуги: СК расследует дело о российских секс-рабынях в Бахрейне
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»