Астрономы нашли одну из самых ранних наблюдаемых галактик
Она появилась через 390 миллионов лет после Большого взрыва.
Она появилась через 390 миллионов лет после Большого взрыва.
Последние данные, полученные космическим телескопом «Джеймс Уэбб», позволяют установить, что галактика Мэйси, которую ученые увидели прошлым летом, на самом деле является одной из самых ранних из когда-либо обнаруженных. Выводы команды астрономов из Америки, Великобритании, Франции, Чили, Дании, Испании, Мальты и Японии опубликованы в журнале Nature.
Последующие наблюдения за Мэйси показали, что она возникла через 390 миллионов лет после Большого взрыва. «Самое интересное в галактике Мэйси то, что она была не только одной из первых далеких галактик, идентифицированных JWST, но и действительно подтвержденных спектроскопически», — отметили исследователи CEERS-93316.
CEERS-93316 (The Cosmic Evolution Early Release Science Survey) — галактика, открытая с помощью «Джеймса Уэбба» в июле 2022 года. На момент обнаружения галактика считалась самой удаленной от Земли и одной из самых ранних из известных науке галактик (она возникла спустя 250 млн лет после Большого взрыва).
После выявления новой галактики один из авторов опубликованного исследования, Стивен Финкельштейн, назвал ее в честь своей дочери Мэйси, поскольку она была обнаружена в день рождения девочки. Команда CEERS в настоящее время изучает около 10 других галактик, которые потенциально могли появиться раньше Мэйси.
Объекты в космосе не подлежат точной возрастной оценке: чтобы предположить, сколько галактикам лет, ученые выясняют, как сместился свет в отношении нас. Эта величина, называемая красным смещением, помогает установить количество световых лет.
Первоначальные оценки этих смещений были основаны на фотометрии и яркости света на изображениях. Чтобы получить более точную оценку, команда CEERS подала заявку на последующие измерения с помощью спектроскопического прибора JWST, NIRSpec, который разделяет свет объекта на множество различных узких частот, чтобы более точно определить его химический состав, тепловыделение, собственную яркость и относительное движение.
Согласно последнему спектроскопическому анализу, галактика Мэйси имеет красное смещение z=11,4. В этом исследовании также рассматривалась CEERS-93316; ее красное смещение составило z = 4,9, что соответствует примерно 1 миллиарду лет после Большого взрыва.
Как оказалось, горячий газ в CEERS-93316 излучал так много света в нескольких узких полосах частот, что из-за этого галактика казалась намного голубее, чем она была на самом деле. Ученые отмечают, что это единственный случай, когда истинное красное смещение намного меньше их примерных первоначальных оценок.
Недавнее исследование показало, что в зарождающейся Вселенной время текло в пять раз медленнее. Но в моменте это не ощущалось.
Олеся Маевская