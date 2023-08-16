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03:57 (мск), источник: Московский комсомолец

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам «Ростовское лето» с 16 августа

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с журналистами рассказал, какой будет для гостей и жителей Москвы вторая половина августа.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы.

«16 числа температура будет 26−28 градусов, в четверг — 27−29 градусов, а в пятницу — 29−31 градус», — рассказал Вильфанд.

При этом он отметил, что уже в ближайшие выходные можно ожидать заметного похолодания.

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