Синоптик Вильфанд пообещал москвичам «Ростовское лето» с 16 августа
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с журналистами рассказал, какой будет для гостей и жителей Москвы вторая половина августа.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с журналистами рассказал, какой будет для гостей и жителей Москвы вторая половина августа.
По его словам, начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы.
При этом он отметил, что уже в ближайшие выходные можно ожидать заметного похолодания.