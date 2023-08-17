В Роскачестве раскрыли особые правила хранения меда
Вода и прямые солнечные лучи плохие компаньоны для натурального продукта.
Вода и прямые солнечные лучи плохие компаньоны для натурального продукта.
Вода не лучший компаньон для меда, об этом рассказали в Роскачестве. В своем Telegram некоммерческая организация поделилась секретами правильного хранения меда. Оказалось, что если в открытую емкость с натуральным сладким продуктом попадет вода, то он может забродить. Есть и другие особенности обращения с медом:
«Если мед засахарится, он не станет от этого менее полезным. Засахаривание, то есть кристаллизация меда — это естественный процесс. Качество от этого не меняется».
При хранении меда в плотно закрытой таре срок его годности составляет один год. В герметично закупоренной упаковке срок годности продлевается до двух лет с даты упаковывания. После вскрытия такой герметичной упаковки лучше употребить продукт в течение 12 месяцев.
Ранее стало известно, что Росстандарт может разработать ГОСТ на мед в России, чтобы снизить долю контрафакта на рынке. Глава Минпромторга Денис Мантуров в марте отметил, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей меда в мире с общим объемом до 70 тыс. т в год. Однако, по данным Российского национального союза пчеловодов, доля фальсифицированной продукции меда в некоторых регионах страны достигает 70%.
Руководитель Роскачества Максим Протасов пояснил, что в ГОСТе «Пчеловодство. Термины и определения» указан термин «мед натуральный», но при маркировке продукции производители сейчас используют слово «мед».