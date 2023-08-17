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13:51 (мск), источник: РБК Life

В Роскачестве раскрыли особые правила хранения меда

Вода и прямые солнечные лучи плохие компаньоны для натурального продукта.

Источник: Reuters

Вода не лучший компаньон для меда, об этом рассказали в Роскачестве. В своем Telegram некоммерческая организация поделилась секретами правильного хранения меда. Оказалось, что если в открытую емкость с натуральным сладким продуктом попадет вода, то он может забродить. Есть и другие особенности обращения с медом:

  • мед хранится при температуре не более 20;
  • его нельзя подвергать действию прямых солнечных лучей;
  • следует избегать хранение меда вместе с продуктами, которые могут придать ему несвойственный запах.

«Если мед засахарится, он не станет от этого менее полезным. Засахаривание, то есть кристаллизация меда — это естественный процесс. Качество от этого не меняется».

При хранении меда в плотно закрытой таре срок его годности составляет один год. В герметично закупоренной упаковке срок годности продлевается до двух лет с даты упаковывания. После вскрытия такой герметичной упаковки лучше употребить продукт в течение 12 месяцев.

Ранее стало известно, что Росстандарт может разработать ГОСТ на мед в России, чтобы снизить долю контрафакта на рынке. Глава Минпромторга Денис Мантуров в марте отметил, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей меда в мире с общим объемом до 70 тыс. т в год. Однако, по данным Российского национального союза пчеловодов, доля фальсифицированной продукции меда в некоторых регионах страны достигает 70%.

Руководитель Роскачества Максим Протасов пояснил, что в ГОСТе «Пчеловодство. Термины и определения» указан термин «мед натуральный», но при маркировке продукции производители сейчас используют слово «мед».

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