«Он заполонит все»: как борщевик стал одной из главных проблем России и можно ли ее решить?

В экологическом сервисе «Сохрани лес» сообщили «Ленте.ру», что наихудшая ситуация с борщевиком наблюдается сейчас в Пермской области и Удмуртии — там сорняк захватил 93 тысячи гектаров земли. Сейчас растение можно встретить практически где угодно: на лугах, в полях, вдоль дорог, в парках и на дачах. Борщевик может выживать практически в любом климате: его находили даже на берегу Северного Ледовитого океана.
Борщевик Сосновского, названный в честь ботаника Дмитрия Сосновского, является инвазивным видом (некоренной, несвойственный для данной территории организм, который был завезен на новое место в результате человеческой деятельности), традиционным ареалом его обитания служат горные леса Кавказа. В середине XX века советские агрономы активно занимались его культивацией и рассчитывали, что неприхотливое быстрорастущее растение станет хорошим кормом для скота. Однако план не сработал: молоко коров, употреблявших борщевик в пищу, становилось горьким. Исследователи также обнаружили, что растение ядовито, и постепенно от идеи с его внедрением в сельское хозяйство отказались. Но на осознание потребовались годы: только в 2015-м борщевик официально перестал считаться сельскохозяйственной культурой, его внесли в отраслевой классификатор сорных растений России.
Борщевик размножается посредством самосева (естественный посев растений осыпающимися семенами). Семена, которых в одном растении содержится от 20 до 100 тысяч, могут лежать в земле несколько лет, пока не настанет благоприятное время для всхода. Их распространению помогают колеса автомобилей, водоемы и ветер.
Даже после того, как это растение было запрещено использовать в сельском хозяйстве, оно активно разрасталось и очень быстро стало настоящей эпидемией. Сорняк представляет серьезнейшую угрозу для дальнейшего развития экосистемы, в которой оказывается. Игнорирование пугающих темпов распространения борщевика чревато серьезными последствиями. По мнению кандидата биологических наук Алексея Филина, при отсутствии контроля за этим вредителем он «заполонит все возможные свободные территории».
Захватывая участок земли, борщевик вытесняет оттуда остальные растения, перекрывая свет широкими листьями и выделяя в почву вещества, препятствующие росту других видов. Вслед за растениями территорию покидают грибы и животные.
Андрей Хорошиловоснователь экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково»
В 2022 году исследователи пришли к выводу, что за счет расширения среды обитания на фоне глобального потепления к 2040−2060 годам борщевик захватит практически всю европейскую часть России, за исключением самых северных регионов. Ученые подчеркнули, что для избавления от него необходимо несколько лет упорных усилий, и предупредили, что на это может потребоваться много денег. Однако ситуацию необходимо взять под контроль как можно скорее, пока не стало слишком поздно.
В борщевике содержатся токсичные вещества — фуранокумарины. При попадании на кожу они способны вызывать болезненные ожоги с волдырями, заполненными жидкостью. В самых тяжелых случаях они представляют угрозу для жизни. Среди осложнений — гнойно-некротические изменения на коже, тошнота, рвота, головная боль. Кроме того, аэрозольные частицы провоцируют появление отека гортани и верхних частей пищевода. При попадании сока борщевика в глаза может наступить полная слепота. Наибольшую угрозу сорняк представляет для детей и пожилых людей.
Однако сталкиваться с ним все равно приходится: сорняк необходимо уничтожать, например, на даче. Если на участке появились заросли борщевика, за это можно получить внушительный штраф.
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Существует множество способов борьбы с сорняком, самый простой и популярный — скашивание. В этом случае важно соблюдать меры предосторожности. В НИИ Склифосовского предупредили, что вблизи борщевика необходимо надевать одежду, которая максимально закрывает тело.
Ежегодно власти регионов России выделяют деньги на уничтожение борщевика. Например, в Кировской области в 2023 году на это пошло 32 миллиона рублей, в Татарстане — 25 миллионов рублей, в Тверской области — 20 миллионов рублей, в Псковской — 16,8 миллиона рублей, во Владимирской — 12,44 миллиона.
Помимо выделения денег из бюджета, в Московской области с засильем борщевика борются штрафами: для собственника участка — до 5 тысяч рублей, а для председателя СНТ — до 50 тысяч рублей. Кроме того, согласно действующему законодательству, органы местного самоуправления могут уничтожать борщевик даже на частных объектах недвижимости, а затем выставлять ее владельцу счет за выполненную работу. После этого должник обязан в срок до двух месяцев возместить средства, которые муниципалитет потратил на борьбу с сорняком. Штрафы за отказ от избавления от вредителя действуют и в других регионах — в их числе Пермский край, Ленинградская и Ярославская области.
До 700 тысяч рублей может составить штраф за борщевик.
В будущем наказание ужесточат. С 1 марта 2024 года россиян начнут штрафовать за отказ от борьбы с борщевиком. Один из законопроектов закрепит понятие «инвазивные растения», а второй введет на федеральном уровне штрафы за произрастание таких растений на земельных участках. Предложенная авторами инициативы сумма для граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 700 тысяч рублей. Депутаты убеждены, что размер штрафа должен быть таким, чтобы собственнику проще было уничтожить сорняк, чем заплатить деньги.
Есть и более радикальные инициативы. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в качестве способа борьбы с борщевиком Сосновского запретить любое использование, в том числе продажу участков, на которых он растет, — до тех пор, пока владелец не избавится от последнего сорняка. Эксперты сочли инициативу неэффективной.
Проблема борщевика — это беда заброшенных сельскохозяйственных земель. Если запретить продажу заброшенного, заросшего участка фермерам, которые могут его вспахать, как это поможет?
По словам основателя экологического сервиса «Сохрани лес», участника фонда «Сколково» Андрея Хорошилова, основная причина разрастания борщевика — отсутствие конкуренции в окружающей среде. Для борьбы с вредителем на участке он порекомендовал создать ее искусственным образом. Для этой цели подойдут либо другие инвазивные виды (например, топинамбур), либо те, которые имеют схожую с борщевиком способность разрастаться — такие как малина.
Топинамбур быстро растет, а его широкая листва способна перекрывать солнечный свет, тем самым не давая борщевику распространяться. Кроме того, он подходит в качестве кормовой базы для скота и безопасен для людей. Однако стоит учесть, что топинамбур способен вытеснять другие растения на участке, хоть и не так агрессивно, как борщевик. Альтернативой ему, добавил эксперт, могут стать козлятник либо люпин.
Биолог Кирилл Ткаченко рассказал, что самым простым методом борьбы с борщевиком являются выкапывание и вспашка, а также обрезание соцветий. Однако стоит учитывать, что такой метод требует обязательного и строгого соблюдения техники безопасности: работать нужно в пасмурную погоду и в специальной одежде, которая закрывает все тело, водонепроницаемом костюме с капюшоном, резиновых перчатках, сапогах, защитных очках и респираторе.
Некоторые эксперты считают, что избавиться от борщевика помогает такое биологическое оружие, как борщевиковая совка и плоская пастернаковая моль. Однако этот метод несет в себе риски: насекомые могут начать поедать не только сорняк, но и находящиеся поблизости культурные растения. При этом вредитель, по мнению противников этого варианта уничтожения борщевика, через какое-то время может, наоборот, стать устойчивым к биооружию.
Еще один способ борьбы с борщевиком — применение гербицидов. Однако главный минус химикатов состоит в том, что они могут нанести больше вреда культурным соседям, чем самому борщевику, а также не принести значительного результата, особенно если сорняк успел обзавестись зонтиками с завязавшимися семенами. Кроме того, даже если достичь положительного эффекта от применения гербицидов все же удастся, он в лучшем случае закрепится только на несколько лет.
Излюбленным местом произрастания борщевика служат пустыри и пустоши, поэтому лучшая защита от вредителя, подчеркнули эксперты, — это профилактика его появления. Сделать это можно за счет регулярной вспашки земель и использования ее для выращивания сельскохозяйственных культур — например, злаковых или картофеля. Решением для пустующих территорий может стать высадка лесов — в частности, хвойных. Так, ельник практически не оставляет борщевику шансов на выживание благодаря хвойному покрову почвы и затемнению.
Ряд исследователей считает, что борщевик может быть полезен. Например, ученые из Московского государственного строительного университета предложили использовать переработанный сорняк в качестве дешевого и безопасного сырья для производства строительной смеси. Кроме того, из борщевика можно получить биоэтанол — экологически чистое топливо и спирт. С гектара растений удается произвести до 29 тысяч литров, что примерно на 24 тысячи больше, чем получают из сахарного тростника или свеклы. Кроме того, из борщевика можно делать целлюлозу, сахар, картон, а также перерабатывать его в древесный уголь.
Широкое применение растение нашло в фармакологии и народной медицине благодаря своему спазмолитическому, противосудорожному, вяжущему, противовоспалительному, болеутоляющему, антисептическому и антибактериальному действию. Считается, что он способен оказывать положительное влияние на разные системы органов человека.
В 2023 году ученые Мордовского государственного университета имени Огарева разработали препарат для лечения раковых опухолей кожи, кишечника, мочевого пузыря и шейки матки на основе экстракта борщевика Сосновского. Механизм его действия состоит в том, что действующее вещество под влиянием ультрафиолетового облучения проникает в ДНК раковых клеток и лишает их возможности делиться, после чего они гибнут от апоптоза — самоуничтожаются.
Наконец, борщевик служит хорошим медоносом и способен давать урожай безопасного меда. С гектара растений получают около 150 килограммов продукта. Такой мед считается элитным — урожай можно получить не чаще одного раза в три-четыре года, а срок его созревания в сотах обычно составляет более месяца. Такой продукт отличается терпким карамельным вкусом и имеет темный, красно-янтарный оттенок.
Впрочем, несмотря на то, что полезные свойства у борщевика есть, он приносит больше вреда, чем пользы. Каждый год на его уничтожение выделяются миллионы рублей, и каждый год опасный сорняк разрастается все сильнее. Без комплексного решения этой проблемы уже к середине столетия европейская часть страны рискует превратиться в огромное поле борщевика. Однако пока нет способа, который помог бы избавиться от сорняка навсегда. Некоторые уповают на то, что все может решиться само собой: борщевик может настолько вписаться в экосистему, что появятся насекомые, бактерии и вирусы, которые ограничат его распространение.