Исследование: облака на Нептуне неожиданно исчезают
И это связано с Солнцем.
И это связано с Солнцем.
Впервые за три десятилетия наблюдений облака на Нептуне практически исчезли. Сейчас их можно заметить только на Южном полюсе. Исследование об этом, предоставленное сотрудниками обсерватории В. М. Кека и Калифорнийского университета, опубликовано в журнале Icarus. По мнению авторов, обилие облаков, обычно наблюдаемых в средних широтах ледяного гиганта, начало исчезать в 2019 году.
«Даже четыре года спустя изображения, которые мы сделали в июне этого года, показали, что облака не вернулись к своему прежнему уровню», — написали ученые. В своем исследовании они опирались на изображения, сделанные с 1994 по 2022 год камерой ближнего инфракрасного диапазона обсерватории Кека в сочетании с ее системой адаптивной оптики (с 2002 года), а также наблюдения из обсерватории Лик (2018−2019) и космического телескопа Хаббл (с 1994 года).
Данные выявили закономерность между изменениями облачного покрова Нептуна и солнечным циклом — периодом, в течение которого магнитное поле Солнца меняется каждые 11 лет, вызывая колебания уровня солнечной радиации. Примерно через два года после того, как светило начало излучать более интенсивный ультрафиолетовый свет, на Нептуне появилось больше облаков. Кроме того, команда обнаружила положительную корреляцию между их количеством и яркостью ледяного гиганта из-за отражения от него солнечного света.
«Наши результаты подтверждают теорию о том, что ультрафиолетовые лучи солнца, когда они достаточно сильны, могут запускать фотохимическую реакцию, которая создает облака на ледяном гиганте», — говорят авторы научной работы. Выводы ученых основаны на 2,5 циклах облачной активности, зарегистрированных за 29-летний период наблюдений за Нептуном.
За это время отражательная способность планеты увеличилась в 2002-м (максимумы яркости), затем потускнела (минимум яркости) в 2007-м, снова стала яркой в 2015-м, а затем потемнела в 2020-м до самого низкого уровня, когда-либо наблюдаемого, когда большая часть облаков исчезла. Ученые отмечают, что для уверенности требуется дополнительная работа, поскольку увеличение ультрафиолетового солнечного света может привести к увеличению облаков и дымки, оно также может затемнить их, тем самым уменьшив общую яркость Нептуна. Также штормы на Нептуне, поднимающиеся из глубоких слоев атмосферы, влияют на облачный покров, но не связаны с фотохимическими облаками и, следовательно, могут усложнить исследования корреляции с солнечным циклом.
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Олеся Маевская