Как сделать домашние заготовки безопасными?
Роспотребнадзор дал рекомендации, как сделать заготовки из овощей, фруктов, ягод и грибов безопасными.
Роспотребнадзор дал рекомендации, как сделать заготовки из овощей, фруктов, ягод и грибов безопасными.
Домашние заготовки не представляют сложности в приготовлении, но они могут представлять опасность для здоровья, если при приготовлении не будут соблюдаться меры предосторожности.
Наибольшую опасность представляет ботулизм, заболевание, вызванное употреблением в пищу продуктов, зараженных токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum: микроорганизмом, который развивается в отсутствие воздуха, при комнатной температуре и может быть обнаружен в почве в виде спор.
На сегодняшний день случаи ботулизма, связанные с потреблением бытовых консервов, составляют в среднем 90%, а остальные 10% относятся к промышленным продуктам. В Роспотребнадзоре рассказали, как наступает отравление организма при ботулизме и что нужно предпринять, чтобы сделать заготовки безопасными для здоровья.
При ботулизме отравление наступает очень быстро — от двух часов до нескольких суток. Сначала человек чувствует слабость и головную боль. Рвота и понос бывают редко — обычно интоксикацию сопровождают запоры. При ухудшении самочувствия нарушается функция зрения: перед глазами плывет туман, появляется раздвоение предметов, зрачки расширяются (причем один становится шире другого). Затем возникает сухость во рту, изменяется и ослабевает голос, речь становится невнятной. Температура тела остается нормальной или слегка повышается — до 37,2−37,3 °С. При несвоевременном обращении за медицинской помощью возможен летальный исход.
В Роспотребнадзоре рекомендуют при приготовлении заготовок: