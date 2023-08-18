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17:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Как сделать домашние заготовки безопасными?

Роспотребнадзор дал рекомендации, как сделать заготовки из овощей, фруктов, ягод и грибов безопасными.

Домашние заготовки не представляют сложности в приготовлении, но они могут представлять опасность для здоровья, если при приготовлении не будут соблюдаться меры предосторожности.

Наибольшую опасность представляет ботулизм, заболевание, вызванное употреблением в пищу продуктов, зараженных токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum: микроорганизмом, который развивается в отсутствие воздуха, при комнатной температуре и может быть обнаружен в почве в виде спор.

На сегодняшний день случаи ботулизма, связанные с потреблением бытовых консервов, составляют в среднем 90%, а остальные 10% относятся к промышленным продуктам. В Роспотребнадзоре рассказали, как наступает отравление организма при ботулизме и что нужно предпринять, чтобы сделать заготовки безопасными для здоровья.

Что происходит при отравлении домашними заготовками?

При ботулизме отравление наступает очень быстро — от двух часов до нескольких суток. Сначала человек чувствует слабость и головную боль. Рвота и понос бывают редко — обычно интоксикацию сопровождают запоры. При ухудшении самочувствия нарушается функция зрения: перед глазами плывет туман, появляется раздвоение предметов, зрачки расширяются (причем один становится шире другого). Затем возникает сухость во рту, изменяется и ослабевает голос, речь становится невнятной. Температура тела остается нормальной или слегка повышается — до 37,2−37,3 °С. При несвоевременном обращении за медицинской помощью возможен летальный исход.

Какие меры предосторожности следует предпринять при консервировании?

В Роспотребнадзоре рекомендуют при приготовлении заготовок:

  • выбирать для консервирования только свежие фрукты и овощи и не использовать лежалые и испорченные плоды;
  • при сборе аккуратно срезать ножку гриба, чтобы в корзинку не попала земля;
  • тщательно промывать то, что собираетесь положить в банку;
  • соблюдать правила стерилизации банок и крышек. Их необходимо кипятить не менее 30 минут;
  • использовать при консервации соль (не менее 10% соли на 100 г продукта) и уксус;
  • закрывать соленья капроновыми крышками;
  • хранить домашние заготовки в темном и прохладном месте (в холодильнике или в погребе);
  • вздутые банки незамедлительно выбросить;
  • не покупать заготовки на рынках, так как нет гарантии, что они абсолютно безопасны;
  • при покупке в супермаркетах обязательно проверять срок годности.

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