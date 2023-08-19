Вильфанд: В ближайшие дни на юге России ожидается аномальная турецкая жара
Аномальная жара ожидается в выходные дни, а также в начале следующей недели в ряде регионов России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Аномальная жара ожидается в выходные дни, а также в начале следующей недели в ряде регионов России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, очень жарко, до +39 градусов будет в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа. Здесь действует антициклональный режим, который и обусловливает жару, пояснил ученый.
Это аномальная температура, на 4−6 градусов выше нормы.
До середины следующей недели температура выше нормы ожидается также в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Здесь будет около +30 и выше. Такие же высокие температуры в выходные дни синоптики прогнозируют в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях.
Кроме того, теплая погода возвращается в Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и в Алтайский край, где вся вторая декада месяца была очень холодной. Сейчас здесь 20−25 градусов, возвращается настоящее лето, добавил метеоролог.