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06:24 (мск), источник: Российская газета

Вильфанд: В ближайшие дни на юге России ожидается аномальная турецкая жара

Аномальная жара ожидается в выходные дни, а также в начале следующей недели в ряде регионов России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сейчас в Олбани: Олбани: +18° 64% 750 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Российская газета

По его словам, очень жарко, до +39 градусов будет в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа. Здесь действует антициклональный режим, который и обусловливает жару, пояснил ученый.

Это аномальная температура, на 4−6 градусов выше нормы.

«Это не краснодарская, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции», — цитирует ТАСС Вильфанда.

До середины следующей недели температура выше нормы ожидается также в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Здесь будет около +30 и выше. Такие же высокие температуры в выходные дни синоптики прогнозируют в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях.

Кроме того, теплая погода возвращается в Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и в Алтайский край, где вся вторая декада месяца была очень холодной. Сейчас здесь 20−25 градусов, возвращается настоящее лето, добавил метеоролог.

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