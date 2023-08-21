Ураган «Хилари» может обрушить на США годовой объем осадков
Ему присвоили четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона.
Ему присвоили четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона.
Тропический шторм Хилари обрушился на юго-запад США в воскресенье днем, сообщает Insider. Ожидается, что он продолжит ослабевать и превратится в пост-тропический циклон. Национальный центр ураганов (НЦУ) сообщил, что максимальная устойчивая скорость ветра Хилари была около 80 километров в час с сильными порывами.
«Сильные дожди, вызванные Хилари, могут привести к внезапным наводнениям и оползням над частями полуострова Нижняя Калифорния», — заявили в НЦУ. Синоптики предупредили о больших волнах у побережья и штормовых нагонах, а также о возможности торнадо в юго-восточной Калифорнии, западной Аризоне, южной Неваде и крайнем юго-западе Юты. По ожиданиям специалистов, количество осадков составит от 4 до 15 дюймов (от 10 до 38 сантиметров) и приведет к внезапным локальным наводнениям.
Дэниел Суэйн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, заявил, что в засушливых регионах Калифорнии потенциально могут выпасть «многолетние осадки». НЦУ также прогнозирует высокий риск (не менее 70%) внезапных наводнений вблизи Сан-Диего и Лос-Анджелеса.
Хилари — восьмой названный шторм сезона ураганов в Тихом океане 2023 года и третий крупный шторм, достигший 4-й категории в этом году. Специалисты уточняют, что в последний раз ураган обрушивался на этот район 84 года назад. В этой части страны нечасто случаются ураганы и тропические штормы по двум причинам. Во-первых, ветры, которые создают ураганы, обычно выталкивают их в море, а не направляют к западному побережью. Во-вторых, температура воды в Тихом океане обычно ниже, чем в Атлантическом, а это означает, что у них недостаточно энергии, чтобы вызвать бурю. Однако климатический кризис меняет ураганы.
Ученые не могут связать какой-либо отдельный шторм с глобальным потеплением без дальнейшего анализа. Однако в целом повышение глобальной температуры приводит к увеличению силы ураганов (или скорости ветра), поскольку циклоны «питаются» теплыми водами. Штормы могут приносить больше осадков, потому что более теплая атмосфера удерживает больше влаги, а также более сильный штормовой нагон из-за повышения уровня моря. Изменение климата также может замедлять движение циклонов, а это означает, что они задерживаются над территорией дольше, вызывая больше разрушений.
Недавно на Китай обрушился тайфун «Доксури» — один из самых мощных за последние годы. В Пекине более 30 тысяч человек пришлось покинуть свои дома, в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны — 500 тысяч.
Олеся Маевская