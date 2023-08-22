Отколовшийся от льдины айсберг в Норвегии попал на видео
Это явление происходит при разрушении ледника.
Это явление происходит при разрушении ледника.
Недалеко от побережья Норвегии огромный кусок айсберга рухнул и перевернулся в нескольких метрах от туристов, передает Daily Mail. Никто не пострадал.
Удивительное событие произошло в Lilliehookbreen — ледниковом комплексе шириной 13 миль (около 21 км) на западном побережье архипелага Шпицберген. Считается, что около 60% суши Шпицбергена в настоящее время покрыто такими ледниками, что соответствует объему льда 7000 км³.
Баланс между летними температурами и зимними осадками определяет, будут ли ледники расти или сокращаться с течением времени. Айсберги, подобные тому, что наблюдался на Шпицбергене, обычно откалываются по мере разрушения ледника.
Явление засняли на видео филиппинцы Ребекка Лукас Ган и Брайан Ган. Несмотря на то, что они остались целы, ученые отмечают, что при раскалывании «родительской» глыбы высвобождается столько энергии, что волна может вызвать небольшое цунами.
Недавно самый крупный на планете размером с два Санкт-Петербурга начал активный дрейф к берегам Антарктиды. Его площадь составляет около 4,17 тысячи кв. километров.
Олеся Маевская