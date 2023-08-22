Серфингисты в США покорили волны во время шторма «Хилари»
На США обрушился шторм «Хилари», но отчаянные жители Калифорнии решили, что это лучшее время для серфинга.
На США обрушился шторм «Хилари», но отчаянные жители Калифорнии решили, что это лучшее время для серфинга.
В юго-восточной Калифорнии синоптики предупреждают о больших волнах у побережья, а также о возможности торнадо. Но это не заставило всех оставаться по домам. «Там действительно неспокойно, пока не очень удобно для серфинга, но я думаю, что позже мы сможем найти где-нибудь хороший перерыв», — сказал один из покорителей волн. И, как можно наблюдать, этот перерыв все же нашли.
Несмотря на большие штормовые волны, группа серфингистов профессионально седлает их, исполняя невероятные вращения в воздухе. Некоторые падают, но снова встают на доски и покоряют вершины, преодолевая непогоду.
Хилари — восьмой названный шторм сезона ураганов в Тихом океане 2023 года и третий крупный шторм, достигший 4-й категории в этом году. Специалисты уточняют, что в последний раз ураган обрушивался на этот район 84 года назад. Ожидается, что он начнет ослабевать и превратится в пост-тропический циклон.
Анна Морозова