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17:42 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Серфингисты в США покорили волны во время шторма «Хилари»

На США обрушился шторм «Хилари», но отчаянные жители Калифорнии решили, что это лучшее время для серфинга.

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В юго-восточной Калифорнии синоптики предупреждают о больших волнах у побережья, а также о возможности торнадо. Но это не заставило всех оставаться по домам. «Там действительно неспокойно, пока не очень удобно для серфинга, но я думаю, что позже мы сможем найти где-нибудь хороший перерыв», — сказал один из покорителей волн. И, как можно наблюдать, этот перерыв все же нашли.

Несмотря на большие штормовые волны, группа серфингистов профессионально седлает их, исполняя невероятные вращения в воздухе. Некоторые падают, но снова встают на доски и покоряют вершины, преодолевая непогоду.

Хилари — восьмой названный шторм сезона ураганов в Тихом океане 2023 года и третий крупный шторм, достигший 4-й категории в этом году. Специалисты уточняют, что в последний раз ураган обрушивался на этот район 84 года назад. Ожидается, что он начнет ослабевать и превратится в пост-тропический циклон.

Анна Морозова

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