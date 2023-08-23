Вильфанд предсказал «ненадоедливые» дожди в Москве в последние выходные лета

«Температурный фон прогнозируется в диапазоне +17…+20 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные. Осадки ненадоедливые», — приводит его слова ТАСС.
Синоптик уточнил, что температура прогнозируется достаточно умеренная, всего на один градус ниже многолетних значений.
Ранее, 19 августа, синоптик предупредил о завершении купального сезона в Центральной России. Прошлые выходные, 19 и 20 августа, а также понедельник, 21 августа, были последними днями, когда была возможность комфортно искупаться.