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07:21 (мск), источник: Известия

Вильфанд предсказал «ненадоедливые» дожди в Москве в последние выходные лета

На последних выходных днях лета в Москве будет умеренная погода с кратковременными дождями. Об этом в среду, 23 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Reuters

«Температурный фон прогнозируется в диапазоне +17…+20 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные. Осадки ненадоедливые», — приводит его слова ТАСС.

Синоптик уточнил, что температура прогнозируется достаточно умеренная, всего на один градус ниже многолетних значений.

Ранее, 19 августа, синоптик предупредил о завершении купального сезона в Центральной России. Прошлые выходные, 19 и 20 августа, а также понедельник, 21 августа, были последними днями, когда была возможность комфортно искупаться.

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