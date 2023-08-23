Могут ли люди пережить изменение климата под землей
Люди и животные комфортно находились не «на поверхности» на протяжении всей истории.
Люди и животные комфортно находились не «на поверхности» на протяжении всей истории.
Июль 2023 года оказался самым жарким за всю историю наблюдений. И пока одни ученые бьют тревогу и предлагают варианты борьбы с глобальным потеплением, другие ищут альтернативные варианты выживания человечества в сложившихся условиях. Например, подземная жизнь. Фелисити Нельсон, научный журналист и одна из авторов портала ScienceAlert, привела примеры проживания людей не «на поверхности».
В окружении массивов горных пород и почвы, которые поглощают и удерживают тепло, температура может оставаться гораздо более стабильной без необходимости полагаться на энергоемкое кондиционирование воздуха или отопление. Жить под землей не просто возможно — люди и животные комфортно делали это на протяжении всей истории.
В городке Кубер-Педи в Южной Австралии, где добывают опал, 60% населения живет под землей. Да и само название города происходит от фразы аборигенов «kupa piti», что означает «белый человек в норе». В жаркое лето с температурой 52 градуса по Цельсию и морозную зиму с температурой 2 градуса их «землянки» поддерживают постоянную температуру в 23 градуса.
Без этого естественного каменного укрытия летнее кондиционирование воздуха было бы непомерно дорогим для многих жителей. На земле в жару люди, животные и птицы могут плохо себя чувствовать, а электроника — плавиться; под землей же у этих австралийцев комфортная обстановка с уютными комнатами отдыха, бассейнами и достаточным для любых целей пространством.
Но есть и негативные стороны такого образа жизни. Дома должны находиться не менее чем на 2,5 метра ниже поверхности, чтобы предотвратить обрушение крыш. И, несмотря на это правило, иногда все же случаются обвалы. В 1960-х и 70-х годах местные жители вырезали дыры в земле, используя кирки и взрывчатку. Сегодня они используют промышленные инструменты для раскопок, хотя иногда работа все еще выполняется вручную.
Вырезание больших кусков породы не занимает много времени, так как песчаник и алевролит настолько мягки, что их можно поцарапать перочинным ножом. Иногда ремонт дома даже приносит прибыль: например, один мужчина нашел опал стоимостью 1,5 миллиона австралийских долларов (около 91 миллиона рублей) при установке душа.
В 1963 году неназванный мужчина из Турции ударил кувалдой по стене подвала во время ремонта своего дома в Каппадокии. Заметив, что его цыплята начали разбегаться и пропадать в образовавшейся дыре, он решил ее исследовать и обнаружил лабиринт катакомб, ведущий к затерянному городу Деринкую, построенному в 2000 году до нашей эры. 18-этажная сеть туннелей достигает глубины 76 метров и имеет 15 тысяч шахт, обеспечивающих освещение и вентиляцию лабиринтов церквей, конюшен, складов и домов, построенных для размещения до 20 000 человек.
Считается, что Деринкую тысячи лет почти постоянно использовали в качестве убежища во время войны, но он был внезапно заброшен в 1920-х годах. В то время как температура наружного воздуха в Каппадокии колебалась от 0 градусов по Цельсию зимой до 30 градусов летом, температура подземного города оставалась на уровне 13 градусов. Это делает его идеальным для хранения продуктов. Сегодня некоторые туннели используются для хранения ящиков с урожаем. Как и в Кубер-Педи, скала там податлива, а в почве мало влаги, что упрощает строительство подземных ходов.
В то время как большинство людей готовы уйти в подполье на короткое время, идея постоянного проживания под землей для людей кажется дискомфортной. Нахождение под землей в замкнутом пространстве может вызвать клаустрофобию, боязнь плохой вентиляции и обвалов. «Биологически и физиологически наши тела просто не предназначены для жизни под землей», — сказал LiveScience Уилл Хант, автор книги «Под землей: человеческая история миров под нашими ногами».
Люди, которые слишком долго живут под землей без дневного света, могут спать до 30 часов подряд. Нарушение их циркадного ритма может вызвать ряд проблем со здоровьем. Еще один риск подземной жизни — внезапные наводнения. Кроме того, для подземного строительства обычно требуются более тяжелые и дорогие материалы, способные выдерживать давление под землей.
Чтобы подземная среда все же была приемлемой для людей, она должна быть безопасной и надежной, иметь естественное освещение, хорошую вентиляцию и обеспечивать ощущение связи с миром наверху.
Недавнее исследование показало, что «подземное изменение климата» может дестабилизировать мегаполисы. Речь идет о разрушительном эффекте от метро.
Олеся Маевская