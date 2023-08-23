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15:50 (мск), источник: Известия

Вильфанд сообщил о грядущих заморозках на Урале и в Поволжье

В ближайшие дни в несколько регионов России придут заморозки, температура опустится до минусовых значений. Об этом сообщил 23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 83% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Известия

«На европейской территории России, особенно в Поволжье, на Урале, прогнозируются заморозки. Особенно сложная ситуация будет на Урале», — цитирует синоптика «Интерфакс».

Так, в Челябинской области с 24 по 26 августа ожидается похолодание до −2 градусов. Сейчас в регионе прогнозируются ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Температура будет опускаться до отрицательных значений в Свердловской и Тюменской областях. В Пермском крае и в Башкортостане, по данным метеоролога, термометры также покажут −2 градуса.

Кроме того, ночью и утром 24 августа заморозки будут в Архангельской и Костромской областях.

Ранее 23 августа главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что последняя неделя лета в столичном регионе будет относительно прохладной. Больше всего приближение осени будет ощущаться по ночам, когда столбики термометров начнут опускаться до +6 градусов. К этому добавятся и кратковременные дожди.

Вильфанд, в свою очередь, заявил, что в последние выходные дни лета, 26 и 27 августа, в Москве будет умеренная погода с кратковременными дождями. Синоптик уточнил, что температура прогнозируется всего на один градус ниже многолетних значений.

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