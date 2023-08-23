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16:23 (мск), источник: Life.ru

Садовод рассказал, что посадить перед холодами для раннего урожая

Осенью на даче можно посеять морковь и свёклу, причём делать это нужно за неделю-две до начала холодов. Об этом сообщил председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Источник: РИА "Новости"

«Как правило, посев моркови и свёклы проводится за неделю, полторы или две до начала устойчивых холодов. Для Московской области это чаще всего конец октября, потому что, если будет тёплое бабье лето, они начнут прорастать и просто погибнут», — объяснил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Туманов также рекомендует за две-три недели до устойчивых морозов посадить озимый чеснок. Он напомнил, что снег — лучшее одеяло для холодостойких овощей. Всё будет хорошо, если он накроет посадки. И даже при 40-градусном морозе под снегом будет не ниже минус пяти градусов, заключил эксперт.

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