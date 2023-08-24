В Европейской части РФ зафиксировали первые заморозки
На Европейской части России ночью были зафиксированы первые заморозки, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На Европейской части России ночью были зафиксированы первые заморозки, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России. Ниже нуля опустилась температура воздуха в Костромской и Кировской областях. Холоднее всего было в городе Шарья, Костромской области, там минимум составил −1,4°», — поделился Леус.
До этого Гидрометцентр сообщал, что днем 24 августа в Москве ожидается дождь и температура до +19°C.
Леус также сообщал, что в столице был обновлен 24-летний рекорд по суточному количеству осадков для 20 августа. По его подсчетам, в городе выпало 47 мм осадков — более половины месячной нормы августа (60%).
Предыдущий рекорд по количеству осадков был зафиксирован 20 августа 1999 года и составил 18,2 мм.