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10:18 (мск), источник: Газета.Ру

В Европейской части РФ зафиксировали первые заморозки

На Европейской части России ночью были зафиксированы первые заморозки, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Источник: Агентство «Москва»

«Минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России. Ниже нуля опустилась температура воздуха в Костромской и Кировской областях. Холоднее всего было в городе Шарья, Костромской области, там минимум составил −1,4°», — поделился Леус.

До этого Гидрометцентр сообщал, что днем 24 августа в Москве ожидается дождь и температура до +19°C.

Леус также сообщал, что в столице был обновлен 24-летний рекорд по суточному количеству осадков для 20 августа. По его подсчетам, в городе выпало 47 мм осадков — более половины месячной нормы августа (60%).

Предыдущий рекорд по количеству осадков был зафиксирован 20 августа 1999 года и составил 18,2 мм.

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