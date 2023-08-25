Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в сентябре
Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на сентябрь. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.
Итак, благоприятные дни: 1, 2, 4, 9, 13, 14, 19, 20 сентября.
Неблагоприятные дни для посева: 15, 25, 26 сентября.
Фазы Луны в сентябре 2023 года
Растущая Луна: 16 — 28 сентября.
Убывающая Луна: 1 — 14, 30 сентября.
План работ в саду и огороде
В сентябре многие неопытные дачники думают, что самое хлопотное время осталось позади, но это не так, ведь в начале осени в саду и огороде еще предостаточно дел. Чтобы ни о чем не забыть, лучше свериться с лунным посевным календарем на сентябрь 2023 года.
1 сентября (пт) — Луна убывает
Сегодня можно заняться заготовками фруктов и овощей на зиму. А еще возьмите на заметку: если в этот день собрать урожай овощей, фруктов и ягод, то он будет долго храниться.
2 сентября (сб) — Луна убывает
Заготовьте почву для рассады и комнатных растений, купите заранее горшки и минеральные удобрения. А еще подкормите многолетники: спаржу, щавель, ревень.
3 сентября (вс) — Луна убывает
Очень удачный день для посадки деревьев и кустарников, а также для уборки и консервации урожая. Кроме того, можно посадить скороспелую зелень, порыхлить и подкормить садовую землянику.
4 сентября (пн) — Луна убывает
Благоприятный день для сбора урожая, лекарственных и пряных трав, а еще для обрезки фруктовых деревьев и кустарников. Можно заняться консервацией.
5 сентября (вт) — Луна убывает
Внесите удобрения или посейте сидераты на пустующие грядки. Кроме того, советуем уменьшить полив для среднеспелой и поздней капусты, чтобы не растрескались кочаны.
6 сентября (ср) — Луна убывает
Благоприятный день для того, что внести удобрения в саду и огороде, а после этого перекопать участок. Также можно сеять скороспелые культуры.
7 сентября (чт) — Луна убывает
Пришло время обработать клубнику: убрать сухие листья, обрезать усы, подкормить и полить новые кустики. Кроме того, в этот день рекомендуем срубить старые деревья и спилить засохшие ветви.
8 сентября (пт) — Луна убывает
Рекомендуем посеять осенние сорта редиса и зелень. Также день подходит для посадки и пересадки растений, обрезки деревьев, сбора урожая.
9 сентября (сб) — Луна убывает
День отлично подходит для сбора урожая томатов, а также для посева любых культур и полива ваших посадок.
10 сентября (вс) — Луна убывает
Рекомендуем заняться санитарной обрезкой сада и стрижкой газона. А еще следите за погодой: если надвигаются заморозки, то пора собрать урожай с теплолюбивых культур и привести в порядок парники и теплицы.
11 сентября (пн) — Луна убывает
Пришло время подготовить огород к зиме, навести порядок в садовых инструментах и в теплицах. Можно посеять горчицу в качестве сидерата, а также заняться консервацией фруктов и овощей.
12 сентября (вт) — Луна убывает
Рекомендуем заложить компост, а на пустых грядках внести золу и минеральные удобрения под перекопку. А еще пора готовить ямы под новые саженцы и обрезать деревья и кустарники.
13 сентября (ср) — Луна убывает
День подходит для сбора, консервации и организации хранения урожая, а также для стрижки газона и обрезания сухих веток. Рекомендуем следить за прогнозом погоды: если ожидаются заморозки, соберите томаты, перец, огурцы, тыквы и кабачки.
14 сентября (чт) — Луна убывает
Поухаживайте за ягодными кустарниками: можно удалить усы и выкорчевать старые и больные кусты клубники, а также присыпать землей горизонтальные отводки смородины, крыжовника, жимолости и черноплодной рябины для размножения.
15 сентября (пт) — Новолуние
Посвятите этот день уборке участка: соберите ботву и падалицу, прополите сорняки, обрежьте сухие ветки. Кроме того, продолжайте делать ямы для посадки плодовых деревьев.
16 сентября (сб) — Луна растет
Подготовьте хранилища под урожай: продезинфицируйте полки, побелите стены. А вот заниматься консервацией в этот день не рекомендуется.
17 сентября (вс) — Луна растет
День отлично подходит для сбора и консервирования урожая. А еще сегодня можно собирать и сушить лекарственные травы и бороться с вредителями.
18 сентября (пн) — Луна растет
Благоприятный день для обработки растений от болезней и вредителей. Еще сегодня можно сеять любые культуры и цветы и поливать посадки.
19 сентября (вт) — Луна растет
Рекомендуем сегодня внести в почву удобрения, а после этого перекопать участок.
20 сентября (ср) — Луна растет
В этот день рекомендуется сажать любые культуры, в том числе и подзимые. Если приближаются морозы, продолжайте укрывать посадки, грядки и клумбы на зиму.
21 сентября (чт) — Луна растет
Самое время собрать урожай яблок и груш, а также убрать в саду падалицу и обрезать сухие ветки на фруктовых деревьях и кустарниках.
22 сентября (пт) — Луна растет
Сегодня стоит обработать сад и огород от болезней. А если вы еще не убрали урожай, используйте биопрепараты.
23 сентября (сб) — Луна растет
Убираем картофель на хранение. Лайфхак: чтобы клубни долго не портились, положите сверху свеклу. Кроме того, продолжаем обрезать, делить и пересаживать многолетники.
24 сентября (вс) — Луна растет
День как нельзя лучше подходит для посадки луковичных, которые расцветают весной и в начале лета. А еще сегодня можно внести удобрения и перекопать участок.
25 сентября (пн) — Луна растет
Сегодня можно собирать семена и сажать лекарственные травы и многолетники. А вот делать домашние заготовки в этот день не рекомендуем.
26 сентября (вт) — Луна растет
Хороший день, чтобы перекопать приствольные круги деревьев, снять и уничтожить ловчие пояса и убрать подпорки из-под яблонь, которые уже отплодоносили.
27 сентября (ср) — Луна растет
Благоприятный день для сбора урожая на длительное хранение и для консервации. Если приближаются холода, рекомендуем побелить сад.
28 сентября (чт) — Луна растет
День отлично подходит для того, чтобы посадить тюльпаны, нарциссы и другие луковичные цветы.
29 сентября (пт) — Полнолуние
День крайне неблагоприятен для работы с растениями! Зато можно собрать урожай для длительного хранения, законсервировать фрукты и овощи.
30 сентября (сб) — Луна убывает
Собирайте и консервируйте урожай, а также подготовьте для зимнего хранения садовый инвентарь: почистите, смажьте, заточите инструменты.
Проводим санитарную обрезку сада. Первым делом нужно обрезать все сухие ветки, а затем удалить больные побеги. Если этого не сделать, то весной они могут спровоцировать различные болезни в саду. После обрезания ветки обязательно сожгите.
Вырезаем отплодоносившие побеги малины. Основной урожай малина дает на двухлетних побегах, поэтому толку от старых побегов нет — их обязательно удаляем. Оставлять нужно только хорошо развитые побеги. Вырезайте побеги вровень с почвой, а лучше — чуть глубже.
Подкармливаем сад. Чтобы плодовые деревья и ягодные кустарники лучше пережили зиму, осенью подкармливаем их фосфором и калием. Нормы подкормки на одно растение следующие:
- яблони и груши подкармливаем после уборки урожая: 300 г двойного суперфосфата и 250 г сульфата калия;
- вишню — в середине сентября: 200 г двойного суперфосфата и 60 г сульфата калия;
- смородину — в конце сентября: 100 г двойного суперфосфата и 200 г сульфата калия.
Если под растениями голая почва, то удобрения нужно равномерно разбросать по периметру кроны и заделать в почву граблями. Если же под ними растет трава, то по периметру кроны пробурите отверстия глубиной 20−30 см, засыпьте туда удобрения и присыпьте сверху почвой.
Выкапываем посадочные ямы. Если вы планируете сажать плодовые деревья и ягодные кустарники с открытой корневой системой, то необходимо заранее подготовить посадочные ямы. Как правило, саженцы высаживают в середине октября, поэтому копать ямы надо в середине сентября, после чего засыпать их плодородной почвой с удобрениями.
Сажаем озимый чеснок. Обычно озимые сорта высаживают в конце сентября по следующей схеме:
- между рядами — 25 см;
- в ряду — 15 см;
- глубина — 5 см.
После посадки замульчируйте зубчики перегноем или торфом слоем 2−3 см.
Сеем сидераты. Есть такое правило: земля в огороде не должна пустовать, а потому освободившиеся после сбора урожая грядки можно засеять скороспелыми овощами или сидератами. Самые популярные варианты: горчица, рожь, рапс. Благодаря такой процедуре почва оздоровится, а развитие патогенов будет подавлено. Примерно месяц они будут расти, после чего в октябре их надо скосить, равномерно разложить по этому же участку и перекопать.
В саду в сентябре снимают плоды осенних и зимних сортов яблок и груш. Чтобы они лучше хранились зимой, убирайте урожай в перчатках, срывайте плоды с плодоножками и ни в коем случае не протирайте плоды — их кожица покрыта особым налетом, который предохраняет фрукты от порчи.
В огороде необходимо успеть собрать томаты до заморозков. Ботву надо сразу же выдернуть и заложить в компост или сжечь, чтобы они не стали рассадником болезней.
Кроме того, осенью собирают урожай корнеплодов. Сроки уборки у всех разные:
- свеклу убирают в начале сентября — до первых заморозков, чтобы она лучше хранилась;
- морковь — в конце сентября;
- корневую петрушку — во второй декаде сентября.
Народные приметы для садоводов и огородников
В сентябре как нельзя лучше заметно приближение осени: снижается среднесуточная температура воздуха, ночи становятся холодными, а дни — дождливыми. В таких климатических условиях сложно проводить работы в саду и огороде. Поэтому чтобы точно все успеть на дачном участке, обратите внимание на народные приметы, которые помогут спрогнозировать погоду.
- Если в сентябре богатый урожай грибов, то ждите мягкую зиму и снежный декабрь. И наоборот: если сентябрь выдался неурожайным на грибы, то зима ожидается лютой.
- Если уродилось много рябины — это к дождливой осени, а если мало — к засушливой.
- Короткое бабье лето — примета сухой осени.
- Сухой сентябрь — ждите суровую зиму. А еще чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима.
- Гром в сентябре — к теплой и затяжной осени.
- Очень много желудей — к суровой и долгой зиме.
- Если в конце сентября появились комары, то зима будет мягкой.
- Много паутины на растениях — до середины октября будет тепло.
- Если листья на березе начинают желтеть снизу, то весна будет поздней.
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