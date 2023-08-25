В Сети появились кадры, как Владивосток «ушел под воду»
Введен режим ЧС.
Введен режим ЧС.
Как передает сайт «Новости Владивостока», 23 августа, на Владивосток обрушился сильный ливень. В считаные минуты затопило улицы, а в некоторых местах были замечены утонувшие автомобили.
Сошедшая вода оставила разрушенный асфальт и смытый грунт. После этого ливни продолжились — в первые же сутки было зафиксировано 80 мм выпавших осадков.
Затопило дачные участки и загородные дома, а ливневки не справляются с последствиями. Образовались настоящие грязевые водопады. Переменный сильный дождь продолжался еще несколько дней, но сейчас остановился.
Из-за переувлажнения почвы затоплен весь город, вода постепенно уходит, открываются проезды. Городские службы начинают устранять последствия — обрушенные подпорные стены, смытые склоны; из-за аварий сотни домов остались без света.
Сегодня в Приморье был введен режим ЧС федерального характера. Общий ущерб сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам пока оценивается в семь миллиардов рублей.
Из-за катаклизма перенесли начало учебного года — 1 сентября планируется только торжественная линейка. Основные занятия для всех школьников начнутся с 11 сентября.
Недавно в немецком Франкфурте затопило аэропорт из-за сильных дождей. Вода скопилась на взлетно-посадочной полосе, из-за чего отменили более 70 рейсов.
Олеся Маевская