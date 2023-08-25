Почему мухи в августе и сентябре больно кусаются?
С приближением осени возрастает численность кровососущих мух.
С приближением осени возрастает численность кровососущих мух.
Многие замечали, что в конце лета и в начале осени мухи начинают больно кусаться. Однако мнение, что эти насекомые становятся более агрессивными из-за приближающихся холодов, ошибочно.
Дело в том, что кусают человека не обычные комнатные мухи, а мухи жигалки, численность которых в средней полосе России возрастает в конце лета — начале осени. О приближении периода бодрствования кровососущих мух предупредили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
Осенние или обыкновенные жигалки (Stomoxys calcitrans) — это мухи семейства настоящие мухи. В него входят и привычные нам комнатные мухи (Musca domestica). Оба вида похожи внешне, но жигалки мельче комнатных мух, их крылья выглядят длиннее и шире, в сложенном состоянии образуют больший угол с осью тела, а их тело имеет серо-пеструю окраску, в то время как у комнатных мух спинка черная.
Еще одно важное отличие — устройство ротового аппарата насекомых. У комнатных мух он лижуще-сосущий, поэтому они не могут прокусить кожу и пить кровь. У жигалок хоботок сильно вытянут вперед и заострен на конце, что позволяет им питаться кровью животных и людей. При укусе эти мухи выделяют ядовитую слюну из-за чего в ранке появляется сильное раздражение. В отличие от комаров, у которых кровью питаются только самки, у осенних жигалок кровососами являются представители обоих полов.
Помимо того, что укусы жигалок довольно болезненны, они еще и опасны для здоровья. Эти насекомые могут переносить возбудителей серьезных инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, туляремии и трипаносомозов.
Осенние жигалки обитают, как правило, преимущественно вблизи с фермами, где есть крупный рогатый скот, на котором они паразитируют. Но могут попадать эти насекомые и в квартиры. Чтобы защититься от жигалок, в Минэкологии рекомендуют установить на окна москитные сетки, развесить специальные клейкие ленты или поставить электрические ловушки.
Следует соблюдать осторожность и на улице, особенно тем, кто живет за городом, отправляется на дачу или в лес. Чтобы уберечь себя от укусов насекомых, следует использовать репелленты, надевать плотную одежду с длинными рукавами и брючинами и головной убор (в лесу — с защитной сеткой).