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00:40 (мск), источник: m24.ru

Туман и ухудшение видимости ожидаются в ночь на 28 августа в Москве

Водителям порекомендовали были внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Источник: РИА "Новости"

Туман и ухудшение видимости ожидаются в ночь на 28 августа в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200−700 метров», — отметили в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели.

По его словам, в столице переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми. Согласно предварительным прогнозам, сентябрь ожидается на два градуса теплее климатической нормы.

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Туман и ухудшение видимости ожидаются в ночь на 28 августа в Москве
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